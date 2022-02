Nos últimos dois anos verificaram-se várias alterações a nível pessoal e laboral, com impacto no dia a dia. A prática de desporto tem vindo a ganhar importância e as pessoas que não o praticavam passaram a fazê-lo pelo menos uma vez por semana, e a digitalização do trabalho tem revelado um impacto menos positivo na saúde e bem-estar físicos.

Um estudo realizado pelo Urban Sports Club, em parceria com a consultora On Strategy, sobre a mudança dos hábitos desportivos dos portugueses antes e após a pandemia, concluiu que a procura pelo desporto responde diretamente à necessidade de bem-estar físico e mental, libertação de stresse e controlo de peso.

Em termos quantitativos, a população portuguesa quer manter-se mais ativa, com um aumento de 23% para 27% de quem pratica exercício físico pelo menos 1 vez por semana e um decréscimo de 29% para 24% dos que nunca praticavam, numa comparação entre o período pré-pandemia e a atualidade.

Por outro lado, a atual digitalização do trabalho está a ter um grande impacto nas perturbações músculo-esqueléticas relacionadas com a postura. As reuniões realizam-se agora com mais frequência em formato online e não presencial, passando os colaboradores mais tempo em frente aos ecrãs, muitas vezes sem equipamento ergonómico de escritório em casa.

Este contexto, aliado à falta de exercício, conduz a uma postura incorreta e a questões psicossociais, como o stresse e o excesso de trabalho. De referir também as lesões por esforços repetitivos, como as tendinites, que levam ao desgaste de um nervo ou músculo que pode provocar lesão ou incapacitação, e podem estar relacionadas com a atividade diária de cada pessoa.

Neste contexto, a atividade física pode prevenir eficazmente as perturbações músculo-esqueléticas e os distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho. O treino de força, por exemplo, ajuda a desenvolver massa muscular e a melhorar a postura, enquanto a natação, o yoga e o pilates ajudam a fortalecer os músculos das costas. Estes são exemplos de desportos que beneficiam a saúde física e mental e que tendem a evitar lesões relacionadas com a má postura.

Bruno Rodrigues, CEO & Founder do estúdio Shift You, parceiro do Urban Sports Club, explica que “o pilates e o yoga são modalidades de reduzido impacto para as articulações, onde a prática de mindfulness se encontra presente. Estas modalidades são adequadas a todas as pessoas, independentemente da idade ou do nível de condição física. Os benefícios são variados, salientando-se o aumento de resistência muscular; os ganhos de mobilidade, principalmente na coluna vertebral, ombros e bacia; o trabalho específico da musculatura postural; o aumento da consciência corporal; as melhorias na concentração e coordenação motora; e a gestão do stresse. A conjugação destes benefícios permite que o corpo e a mente comecem a funcionar em sintonia, o que possibilita uma melhor consciência da posição em que nos encontramos em todos os momentos do dia”.

As empresas podem ter um contributo fundamental na prevenção de lesões nos colaboradores e uma das formas é através de incentivos à prática de atividade física regular, que permitem um equilíbrio entre a atividade laborar e momentos de bem-estar.

