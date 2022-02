O que é que o sono e o sexo têm em comum para além da cama? A verdade é que, como o sexo geralmente é capaz de reduzir o stress, pode ser considerado uma excelente atividade pré-sono. O stress e a ansiedade estão entre os principais fatores modernos que contribuem para um mau sono já que aumentam o estado de alerta e mantêm os nossos cérebros a funcionar enquanto tentamos adormecer. Quando vamos para a cama a nossa cabeça continua solta em pensamentos, tornando mais difícil descansar a nossa mente. O sexo pode ajudar a mudar a nossa mentalidade, a relaxar e adormecer, permitindo que tenhamos uma boa noite de sono. Mas como?

Em 2016, uma pesquisa realizada pela Universidade de Ottawa analisou os resultados de 12 artigos cuidadosamente escolhidos com base na relação entre o sexo e a gestão do sono/stress. Este estudo teve como objetivo compreender se a atividade sexual antes de dormir pode ajudar a aliviar os sintomas de insónia nas mulheres e concluiu que o sexo antes de adormecer reduz o stress devido à libertação de uma hormona específica: a oxitocina. Além de aumentar a sensação de conexão emocional e mental, essa hormona também funciona como um regulador do stress que nos faz relaxar e proporcionar uma melhor qualidade de sono.

Além disso, outro estudo que incluiu mais de 700 participantes com 18 anos ou mais, homens e mulheres, mostrou que um orgasmo antes de dormir pode ser benéfico para uma noite de sono repousante e tranquila. A maioria dos participantes indicou que sentiu um aumento na qualidade do sono ao atingir o orgasmo, tanto sozinho como com um parceiro. Ao ter um orgasmo, o corpo também liberta hormonas: especialmente oxitocina e prolactina que nos proporcionam uma sensação de prazer. Ter um orgasmo também pode ajudar a reduzir o nível da hormona relacionada com o stress, conhecida como cortisol. A combinação de todas essas alterações hormonais cria uma sensação de sonolência, tornando mais fácil adormecer.

Dormir contribui para mais e melhor sexo

O sono também desempenha um papel importante na nossa sexualidade e não priorizá-lo pode diminuir a nossa vida sexual. "Estar muito cansado para o sexo" pode não ser uma desculpa.

A privação do sono pode contribuir para a disfunção erétil. Quando estamos privados de sono, temos menos energia e ficamos mais mal-humorados e irritáveis, e isso, por sua vez, pode limitar a nossa intimidade por um motivo: quando estamos exaustos, não aumenta apenas o nosso nível de cortisol mas também suprime a testosterona, a hormona que aumenta a libido em mulheres e homens. Além disso, a testosterona não aumenta apenas a nossa libido, mas também influencia a probabilidade de ter um orgasmo. Em consequência, é possível afirmar que o sono é importante para o nosso nível de testosterona que aumenta diretamente a libido para mais e melhor sexo.

Ter uma boa noite de sono para manter o nosso desejo e excitação sexual saudáveis é demonstrado por um estudo realizado por Kalmbach em 2015. O estudo incluiu 171 mulheres nos Estados Unidos e concluiu que as mulheres aumentaram a sua possibilidade de iniciar relações sexuais em 14% por cada hora adicional de sono na noite anterior. Além disso, o sono também pode aumentar a confiança na nossa aparência, que desempenha um papel fundamental no nosso desejo sexual, e equilibra o sistema nervoso autonomo, tornando-o novamente mais propenso a ter orgasmos durante o sexo.

Verena Senn, neurocientista e especialista em sono da Emma - The Sleep Company, explica como o sono é vital para o nosso bem-estar: "o nosso sono é influenciado por muitos elementos do dia a dia e um deles é a nossa sexualidade. A atividade sexual promove a produção de hormonas importantes como a oxitocina e a prolactina, que proporcionam sensação de prazer e relaxamento. Ao mesmo tempo, os níveis de cortisol – a nossa hormona do stress – diminuem, tornando mais fácil adormecer. Além disso, especificamente para os homens, não dormir o suficiente pode suprimir os níveis de testosterona, restringindo a libido e reduzindo o desejo sexual. Portanto, manter um bom horário de sono pode melhorar a nossa vida sexual e vice-versa".

Sete explicações sobre como um sono de qualidade é o segredo para melhor sexo

• O sono aumenta a produção de testosterona e especialmente a masculina, o que aumenta diretamente a libido, ou seja, quanto mais horas de sono, maior a produção de testosterona

• O sono equilibra o sistema nervoso autonomo, o que, por sua vez, aumenta a probabilidade de ter um orgasmo quando fazemos sexo

• O sono aumenta a confiança e tem um impacto na nossa beleza e aparência, o que é um fator chave para que as mulheres se sintam confortáveis e desejem sexo

• O sono aumenta a criatividade, permitindo mais experiências na cama

• O sono aumenta os níveis de energia, o que pode afetar a resistência sexual

• O sono reduz os níveis da hormona do stress no corpo, o que nos permite focar menos nos nossos pensamentos e mais nos nossos corpos – um fator chave tanto no desejo de interação sexual quanto na nossa capacidade de atingir o orgasmo

• Dormir as horas de sono suficientes torna-nos mais felizes e relaxados, promovendo uma conexão mais profunda