O ioga facial combina diferentes exercícios de relaxamento, compressão e massagem e, com a sua prática diária, o rosto ficará mais brilhante, saudável, elástico e firme.

"Estes exercícios tonificam os músculos, relaxam a tensão e aumentam o fluxo sanguíneo", explica Reme Navarro, farmacêutica da Atida.

Podemos começar a praticar um minuto por dia e ir aumentando gradualmente até 10 minutos. A mudança não será visível do dia para a noite, mas com a prática diária começamos a ver resultados após 6 a 10 semanas.”

Para começar, tudo o que precisamos são as nossas mãos e um espelho. Os exercícios devem ser realizados devagar e idealmente à noite, após remover a maquilhagem e antes de aplicar outros cosméticos. Este ritual ajudará a relaxar a tensão acumulada durante o dia e permitir que os cosméticos sejam mais bem absorvidos.

Conheça exercícios fáceis de integrar na rotina:

1. Exercícios para a testa

Coloque os dedos no centro e deslize-os para os lados e repita três vezes. Com este exercício, irá melhorar a circulação, aumentar a elastina e o colagénio e ainda libertar tensões que podem causar rugas profundas. De seguida, coloque os dedos indicadores na ponta exterior das sobrancelhas e abra os olhos, esticando as sobrancelhas. Mantenha durante cerca de 10 segundos e repita mais algumas vezes. Por fim, belisque suavemente as sobrancelhas de dentro para fora.

2. Exercícios para a zona dos olhos

Faça a forma dos óculos com os dedos polegares e indicadores. Coloque-os no contorno e pressione a pele. Mantenha esta tensão e pestaneje 10-20 vezes. Relaxe e repita mais duas vezes. Para eliminar os pés de galinha, coloque os dedos nas suas têmporas, tentando alcançar o topo das suas orelhas. Em seguida, abra a boca e mova o maxilar da frente para trás. Mantenha a tensão durante 10 segundos e relaxe. Outro dos exercícios muito utilizados para o contorno dos olhos é o “V”. Faça esta forma com dois dedos e coloque-os de ambos os lados dos olhos enquanto exerce uma leve pressão. Olhe para cima e force o estrabismo. Relaxe e repita mais cinco vezes. Quando terminar, feche bem os olhos e aguarde 10 segundos.

3. Exercício para as maçãs do rosto e bochechas

Para realçar as suas maçãs do rosto, inspire e sopre lentamente, dando toques suaves com as pontas dos dedos nas bochechas. Relaxe e repita mais nove vezes. Depois rode os lábios para a direita para que puxem o osso do rosto esquerdo e faça a mesma operação ao contrário. Pode intensificar este exercício abrindo a sua boca o mais possível e forçando todos os músculos à volta dos lábios. Ao mesmo tempo, serre os dentes e faça caretas com os lábios.

4. Exercícios para o pescoço

Olhe em frente. Vire a cabeça para a direita, paralelamente ao seu ombro direito. Agora incline-a para trás e mantenha a posição durante seis a oito segundos. Volte à sua posição inicial e repita para o outro lado. Faça três séries de cada. De seguida, olhe em frente, coloque a ponta dos dedos na parte superior do pescoço e deslize-os para baixo enquanto inclina a cabeça para trás. Finalmente, puxe o lábio inferior para fora o mais possível enquanto coloca os dedos na clavícula. Mantenha a posição durante quatro respirações profundas.

5. Exercícios para a zona do decote

Incline a cabeça para trás, aperte os lábios e coloque o lábio inferior sobre o lábio superior. Note como os músculos do pescoço ficam tensos e traga a cabeça até ao peito. Respire fundo. Faça este exercício três vezes.

Estes exercícios são o complemento perfeito para a rotina de beleza noturna habitual, que deve incluir cremes ricos em colagénio e que ajudem a corrigir todo o tipo de rugas, conseguindo uma espécie de lifting natural e podendo ajudar a rejuvenescer até três anos.

Reme Navarro relembra ainda que “os resultados do ioga facial melhorarão se forem aliados a uma boa hidratação, à utilização de protetor solar durante todo o ano e a uma rotina de sono longa e estável”.