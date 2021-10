Durante a época de verão, com os banhos frequentes de sol e de mar, a pele com tendência acneica melhora notavelmente. Contudo, a chegada do outono e as alterações térmicas podem causar um ataque repentino de acne e fazer-nos voltar aos tempos de adolescência.

Ainda que associada à puberdade, os especialistas estimam que 40% dos adultos padece de acne, afetando especialmente as mulheres. Este problema cutâneo pode desenvolver-se em qualquer parte do corpo e manifestar-se de forma leve, moderada ou severa, exigindo cuidados específicos para o tratamento e prevenção. A gama Acniover da Martiderm é uma linha específica para as peles mais oleosas e com tendência acneica que vai ajudar a reduzir poros, imperfeições, borbulhas e brilhos. Vai limpar, prevenir e controlar o acne com seis produtos: Acniover Gel Purificante, Acniover Sérum, Acniover Cápsulas, Acniover Cremigel Ativo e Acniover Stick Corretor e Acniover Renovador Noturno (40 ml). Conheça os produtos

















A "fórmula", a inspiração e o futuro da MartiDerm. A história do laboratório nasceu em 1952, graças a José Martí Tor. O laboratório é criado a partir da farmácia com o mesmo nome, especializada na elaboração de formulações dermatológicas personalizadas, sob prescrição médica. A segunda geração da família cria a marca MartiDerm com produtos inovadores em cosméticos dermatológicos e inicia a internacionalização da empresa. MartiDerm, reconhecida pelo setor médico e farmacêutico, mantém os princípios do seu fundador, como o rigor, a inovação, a eficácia dos seus produtos, os quais contêm uma alta concentração de ingredientes ativos, bem como a transparência com a qual eles apresentam a fórmula em todos os seus produtos que "dizem o que fazem e fazem o que dizem".