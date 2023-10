Chama-se Amplify, é a mais recente abertura da zona de Santos e tenta ter tudo para ser a nova meca dos amantes do universo fitness. Apesar de, à primeira vista, a sua fachada envidraçada e aspeto clean e sofisticado não deixarem claro a quem por ali passa o que poderá encontrar no interior deste espaço, uma coisa é certa: em nada se assemelha aos ginásios tradicionais. Aquilo que o diferencia é mesmo o seu conceito, ou seja, um fitness boutique especializado em aulas de grupo.

“O objetivo era criar um espaço diferente em Lisboa onde as pessoas chegam e não têm que pensar em mais nada. Tem uma hora só para si e um momento onde podem relaxar física e mentalmente”, explica Mike Teixeira que, juntamente com dois amigos, se inspirou nos maiores estúdios de fitness da Europa para criar a marca portuguesa Amplify. O primeiro espaço abriu portas, em 2020, no Marquês de Pombal e, desde então, tem vindo a conquistar tanto portugueses como estrangeiros.

Todos aqueles que não vivem sem atividade física e são adeptos de aulas de grupo podem libertar endorfinas numa das três modalidades disponíveis: indoor cycling, bootcamp e yoga. Mas o que é que as distingue de outras que atualmente é possível encontrar em diversos espaços da capital? “Todas as aulas são todas feitas ao ritmo da música e temos um sistema de som imersivo. Quando estamos na aula não é uma coluna aqui e outra ali, é toda uma experiência. O engenheiro de som que fez os nossos estúdios é o mesmo dos concertos da Shakira”, elucida Filipa Pereira, manager do Amplify Santos, inaugurado no início de setembro.

Cada uma destas aulas respeita uma estrutura única, idealizada pelos criadores, e é lecionada ao som de alguns dos maiores nomes da pop. Pedalar em cima da bicicleta ao som de Michael e Janet Jackson ou fazer yoga com os hits de Beyoncé e Jay-Z como banda de sonora são alguns dos exemplos de aulas temáticas disponíveis nos dois espaços em Lisboa. Comparativamente com o estúdio do Marquês do Pombal, as maiores diferenças são a sua dimensão - cerca de 1000 m2 - e o facto de nesta localização ser possível experimentar, em exclusivo, um tipo de treino que começa a dar os primeiros passos em Portugal. Chama-se California Barre e junta yoga, pilates, fitness, ballet e treino do pavimento pélvico.

“O cycling foi o que tornou o Amplify famoso, é a modalidade estrela e o que tornou possível criarmos este [espaço], mas o barre é a novidade. Ainda não é muito conhecido em Lisboa e é a estrela deste estúdio”, refere a manager e professora de Vinyasa Yoga. Mas atenção: não se deixe enganar por esta modalidade que de fácil não tem nada. São 50 minutos compostos por movimentos controlados e isolados que vão ajudar a tonificar o seu corpo e onde poderá queimar até 1000 calorias em apenas uma sessão.

Uma comunidade unida pelo amor ao desporto com muita diversão à mistura

Para além de promover o bem-estar e proporcionar uma experiência inclusiva e divertida, o Amplify destaca-se por conseguir criar uma comunidade que se junta em torno da sua paixão pelo universo fitness, onde não existe espaço para competições. Outro detalhe é o facto de todas as aulas serem em inglês.

“Lá [no estúdio do Marquês de Pombal] sente-se mais isso, especialmente ao fim de semana, porque há aquela comunidade que já está criada e que vai sempre à aula de cycling às 9h30 ao domingo. Chamam à aula de cycling das 10h30 o Sunday Church. É isso que aqui ainda não está criado, mas o objetivo é criar também”, esclarece Filipa Pereira.

A rapidez com que pode reservar uma aula online e aceder às instalações do Amplify mostra que é possível encaixar um treino de 50 minutos na sua rotina mesmo naqueles dias em que tem o tempo contado. Para isso basta vir equipado, dizer o seu nome na receção, o spot que lhe foi atribuído, receber a sua toalha e, pelo caminho, deixar os seus pertences num dos cacifos espalhados ao longo do corredor que o vai guiar até à sala do treino escolhido para aquele dia e que, à semelhança das outras modalidades, irá conjugar força, cardio e alongamentos.

De forma a não ter de se preocupar com praticamente quase nada a partir do momento em que sai do estúdio, o Amplify teve ainda a preocupação de rechear os seus balneários com todos os essenciais necessários para cuidar de si depois do treino. Para além de secadores e pranchas de cabelo topo de gama, tem ainda à sua disposição diversos artigos de higiene pessoal e produtos de beleza que necessita para se refrescar antes de enfrentar o resto do dia. “É um serviço chave na mão. No site dizemos mesmo que só precisa de trazer o equipamento”, refere.

Boost Bar: um espaço para saborear um shake proteico e trocar dois dedos de conversa

Para repor os níveis de energia antes ou depois da aula escolhida, pode passar pelo Boost Bar, junto à receção do estúdio em Santos, e fazer um pedido do seu shake de proteína.

O menu é composto por seis batidos caseiros que se dividem entre opções mais leves, como o Berry De-Lite (com mirtilos, água de coco, proteína de baunilha e sementes de chia), e outras mais gulosas, onde se inclui o bestseller Happy’s Treat (com leite de amêndoa, banana, manteiga de amendoim e proteína de chocolate). Com preços a partir dos 7,20€, há ainda a possibilidade de adicionar um extra (1,20€) à sua bebida.

Com a chegada do inverno e a descida das temperaturas, o Amplify pretende alargar a sua oferta a um tipo de bebida que faz parte da vida da maior parte dos lisboetas: o café. Uma das coisas que mais surpreendeu Mike Teixeira após a abertura do estúdio – que em 2024 vai abrir o seu primeiro espaço no sul de França – é o aspeto social e a necessidade de conexão e convívio que existe entre os membros desta comunidade.

Mensalidades Welcome pack: três aulas por 35€ Subscrição mensal: sessões de 8, 12 ou 20 aulas com uma validade de 30 dias e com preços entre os 85 e os 130€ Packs de aulas: sessões individuais ou até 30 aulas com uma validade de 12 meses, que podem ser partilhadas com amigos/familiares e com preços entre os 18 e os 380€ Horário Amplify Santos Segunda a Sexta: 07:30-14:30 e 17:00-21:00 Sábado: 08:30-13:30 Domingo: 08:30-13:30, 17 :00-19:00 Para mais informações, clique aqui.

“Em Nova Iorque, em Paris ou em Londres, entras num fitness boutique fazes a tua aula, vais para o balneário e sais. Cá é diferente. As pessoas entram, fazem a aula e depois ficam. Isso foi um choque cultural”, salienta sobre este espaço que, para além de inclusivo, também é pet-friendly. O facto de permitir que os alunos possam deixar o seu amigo de quatro patas na entrada enquanto vão treinar, facilita muito a vida dos tutores de animais de companhia, mas deixa um aviso: “Aceitamos todos os cães bem-comportados.”

Aqueles que quiserem experimentar o universo Amplify podem fazê-lo de forma gratuita. Para isso basta ser residente em Portugal e agendar o seu treino num dos estúdios da marca.

O Amplify Santos está localizado na Avenida 24 de Julho nº60 e está aberto todos os dias da semana.

O SAPO Lifestyle esteve no Amplify a convite.