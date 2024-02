Enquanto profissional de saúde na área da Medicina Desportiva, e simultaneamente promotor do desporto e da atividade física na perspetiva da saúde, Carvalho Rodrigues sente o dever de alertar para a importância da segurança na prática desportiva e para os riscos e lesões que daí possam advir.

O aparecimento das lesões é relevante tendo em conta as várias causas que as originam (elevada exigência física, o desgaste da prática intensiva, a repetição do gesto técnico, etc) e as múltiplas consequências associadas (saúde, económicas, laborais, etc).

É por isso importante conhecer o tipo de lesões desportivas mais frequentes.

Veja em baixo

As lesões desportivas fazem parte de um grupo de lesões que são consideradas como das mais comuns na medicina.

O seu tratamento é por vezes difícil, com gastos económicos e de tempo.

Tal justifica que deve apostar na prevenção das lesões.

As explicações são de Carvalho Rodrigues, médico especialista em Medicina Desportiva na Clínica Europa.