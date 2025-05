A realidade das lesões desportivas

Dados internacionais apontam que mais de 30% dos praticantes de desporto experienciam, pelo menos uma vez por ano, uma lesão com necessidade de acompanhamento médico. Luxações, entorses, roturas musculares e tendinites são algumas das situações mais comuns, afetando não só o desempenho, mas também a motivação para continuar a prática desportiva.

Por outro lado, as lesões mal diagnosticadas ou tratadas de forma inadequada estão na origem de inúmeras situações crónicas, que comprometem articulações essenciais como o joelho, tornozelo, ombro ou coluna lombar.

O papel da prevenção: um investimento inteligente

A boa notícia é que grande parte das lesões desportivas pode ser evitada. A prevenção é, cada vez mais, reconhecida como uma área fundamental da Medicina Desportiva e deve ser encarada como um investimento — não apenas em performance, mas em longevidade funcional.

A chave está nos detalhes. Um plano de treino mal estruturado, a ausência de aquecimento adequado, o uso de calçado impróprio ou a negligência de sinais precoces (como dor ou rigidez) são fatores que aumentam exponencialmente o risco de lesão.

Ao contrário do que se possa pensar, prevenir lesões não é apenas uma preocupação dos atletas de elite. Cada vez mais, praticantes amadores, corredores ocasionais, jogadores de padel, ciclistas ou frequentadores de ginásio estão conscientes da importância de manter as articulações e estruturas musculares protegidas.

Estratégias simples. Resultados duradouros

A medicina preventiva oferece hoje um conjunto de recomendações baseadas na evidência, que podem fazer toda a diferença:

Avaliação médica prévia, especialmente em caso de retoma ou início de atividade

Aquecimento e alongamentos regulares

Fortalecimento muscular com foco nas articulações mais sujeitas a impacto

Respeito pelos períodos de descanso e recuperação

Boa hidratação e alimentação equilibrada

Acompanhamento técnico adequado à modalidade praticada

Escuta ativa dos sinais do corpo, especialmente a dor persistente

Além disso, a vigilância médica permite identificar variações anatómicas ou desequilíbrios musculares que podem predispor a lesões — um conhecimento essencial para adaptar o treino e evitar complicações.

Conclusão: mudar o jogo começa na prevenção

A prevenção de lesões no desporto é um pilar essencial da saúde musculoesquelética. Com acompanhamento especializado e medidas simples, é possível reduzir o risco, melhorar o desempenho e, sobretudo, garantir uma prática desportiva segura, prazerosa e sustentável ao longo do tempo.

Porque, no desporto como na vida, prevenir continua a ser o melhor remédio.

António Nogueira de Sousa, especialista em ortopedia e traumatologia, coordenador do Centro de Medicina e Traumatologia Desportiva HCUF Porto e coordenador do Departamento de Saúde do FC Porto.