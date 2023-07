Origem e duração da patologia – Quando falamos em constipações, referimo-nos infeções virais agudas, normalmente sem febre e autolimitadas, que manifestam sintomas respiratórios superiores, como corrimento e congestão nasal, e que podem ser facilmente confundidos com os sintomas de uma alergia. No entanto, as alergias não são causadas por vírus e correspondem a uma reação exagerada do organismo ao alérgeno (substância que causa a alergia). A duração é também um fator diferencial destas condições, já que as constipações são situações pontuais e as alergias são recorrentes, repetindo-se ao longo do ano ou em alguma época do ano específica.