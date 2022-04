Hoje, 28 de abril, celebra-se o Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho, que tem como objetivo consciencializar as empresas e os trabalhadores para a importância de tomar medidas preventivas que garantam a segurança no trabalho.

A pandemia marcou um ponto de viragem na forma como trabalhamos, mudando completamente o espaço e, consequentemente, a rotina de trabalho. Não só fisicamente, mas também psicologicamente, quando, depois de deixarmos de ver pessoalmente os colegas, passámos a vê-los através de ecrãs.

Especialista em espaços de trabalho ergonómicos partilha algumas recomendações para melhorar a saúde física e psicológica durante o trabalho.

1. Hidratar

A desidratação pode afetar a função cognitiva, levando a uma diminuição da produtividade. Por conseguinte, a Lyreco recomenda beber água regularmente e comer fruta fresca ou um lanche saudável entre as refeições. Isto irá aliviar o cansaço e eliminar as toxinas do corpo.

2. Desconectar

Seja dentro ou fora do escritório, aconselha-se a alternar entre estar sentado e estar de pé e caminhar curtas distâncias. Isto ajudará não só a melhorar os músculos e a circulação, mas também a relaxar a mente.

Além disso, salienta-se a necessidade de fazer uma pausa, seja para um café, para apanhar ar ou para falar com um colega – se possível, sobre outros assuntos para além do trabalho.

3. Adaptar o local de trabalho

Para a Lyreco a necessidade de criar espaços de trabalho otimizados e saudáveis é vital para a manutenção de um bom ambiente de trabalho. Portanto, a empresa recomenda a aquisição de soluções ergonómicas para o local de trabalho que aliviem a rigidez corporal e ajudem o corpo a ficar mais confortável.

Por esta razão, um bom encosto, um descanso para o pulso ou mobiliário ajustável são os melhores aliados para combater o desconforto e a chamada síndrome "Tech-Neck" – uma condição causada por uma má postura inclinada que afeta a coluna vertebral.

4. Proteger os olhos

Para reduzir o esforço e o cansaço ocular no final do dia, sugere-se colocar o ecrã a uma distância entre 50 e 70cm e a 10-20 graus abaixo da linha de visão.

Adicionalmente, sublinha-se a importância de fazer pausas a cada 45 minutos, bem como de limitar o tempo gasto em frente aos ecrãs.

5. Fazer alongamentos

Pernas, pés, braços e pescoço, todos sofrem quando estamos sentados durante longos períodos. Por este motivo, sublinha-se que o alongamento correto, lento e com exercícios curtos irá melhorar a dor, o desconforto e aliviar a tensão.

Fazendo círculos nos ombros, virando o pescoço para o lado, esticando os braços, movendo ligeiramente os pulsos ou levantando a perna com o joelho esticado.

créditos: Lyreco

Por fim, o arejamento regular do espaço, o aproveitamento da luz natural, o sentar-se direito e o desligar fora do trabalho são outras recomendações que a Lyreco aconselha para melhorar o bem-estar físico – um fator que influencia diretamente a produtividade e a motivação do trabalho.