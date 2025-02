O regresso ao trabalho, especialmente após pausas prolongadas, como férias, baixas médicas ou licenças parentais, pode representar um desafio tanto para o corpo quanto para a mente. Nem sempre o nosso corpo está preparado para as exigências físicas específicas de uma atividade laboral, levando muitas vezes a lesões relacionadas com o trabalho. Muitas vezes, voltamos às nossas rotinas profissionais com posturas incorretas, padrões de movimento desadequados, gerando tensão muscular, sobrecarga articular, e o aparecimento de dor, afetando o nosso desempenho e bem-estar. A fisioterapia surge, assim, como uma aliada fundamental, tanto na prevenção como no tratamento do desconforto físico. Neste artigo, exploramos como a fisioterapia pode ajudar numa melhor relação do corpo, da postura e do movimento, com as exigências laborais específicas.

O retorno à rotina profissional pode estar associado a diversas queixas e lesões, tais como, dores cervicais decorrentes do uso prolongado do computador, tensão muscular provocada por stress, posturas inadequadas, levantamento de pesos ou movimentos repetitivos, dor lombar devido à permanência prolongada na posição sentada sem apoio adequado, muitas horas em pé, ou carregamento de cargas pesadas, lesões dos tendões resultantes de movimentos repetitivos, ou sobrecarga excessiva em estruturas pouco preparadas para a atividade desempenhada e rigidez e dor nas articulações por posturas mantidas em períodos prolongados.

A fisioterapia contribui na identificação de fatores de risco associados à atividade laboral, fornecendo estratégias de autogestão que abrangem tanto a condição física do indivíduo quanto as condições ergonómicas do ambiente de trabalho.

Através de uma intervenção personalizada a fisioterapia visa otimizar a adaptação do corpo às exigências laborais. Para isso, o fisioterapeuta utiliza diversas abordagens, tais como a terapia manual para aliviar a tensão muscular e restaurar a mobilidade, o exercício físico específico para fortalecimento muscular e a melhoria da estabilidade articular, a reeducação postural e do movimento de forma a utilizar o corpo de uma forma mais eficiente e consciente, reconhecendo e corrigindo hábitos de risco e adaptação ergonómica do local e das condições de trabalho, garantindo um ambiente adequado às necessidades físicas individuais.

Para minimizar o risco de desconforto e melhorar a transição para a rotina de trabalho, é importante incorporar hábitos como ajustar a postura: se trabalha sentado, mantenha os pés bem apoiados no chão e posicione o monitor ao nível dos olhos, evite cruzar as pernas ou inclinar-se para a frente por longos períodos, adapte o mobiliário e os equipamentos às suas características físicas e pratique alongamentos diários. Para o pescoço, com a ajuda de uma mão, incline suavemente a cabeça para os lados e para a frente, mantendo cada posição por 10 segundos. Para os ombros, realize movimentos circulares para frente e para trás, aliviando tensão muscular acumulada. Para os braços, com os cotovelos esticados afaste os braços para o lado, abra bem as mãos e aponte os dedos para trás, sentindo uma sensação de esticar. Para a coluna, sentado numa cadeira, cruze os braços sobre o peito e gire lentamente o tronco para os lados, introduza pausas ativas, levante-se a cada 30 minutos para caminhar ou realizar pequenos movimentos, utilize alarmes ou aplicações móveis para lembrar-se de se movimentar ao longo do dia e pratique exercícios de respiração profunda para reduzir a tensão e melhorar a oxigenação do corpo.

Prepare-se antes do regresso e invista num programa de fortalecimento muscular e de mobilidade específico, para evitar sobrecargas no primeiro impacto com a rotina laboral.

A atividade laboral não deve ser sinônimo de dor ou desconforto. A adoção de medidas preventivas simples, aliadas à intervenção da fisioterapia, permite um regresso ao trabalho mais seguro e produtivo. Caso tenha dificuldades na adaptação ao ambiente de trabalho, procure um fisioterapeuta para um acompanhamento personalizado. Cuidar do seu corpo é essencial para manter a eficiência e o bem-estar no dia a dia. Pequenas mudanças podem ter um impacto significativo no seu equilíbrio físico e emocional, na sua qualidade de vida e produtividade laboral.