A relação das crianças, ou adolescentes, com a escola nem sempre é simples e positiva. E, muitas vezes, até estamos perante crianças inteligentes, mas que acabam por se inibir e por ter o seu sucesso escolar condicionado por falta de motivação e de ligação à escola. É, por isso, muito importante que os adultos mais próximos de uma criança estejam atentos à sua relação com a escola e ajudem a manter-se motivada e alinhada com a aprendizagem.

Para ajudar o seu filho a manter-se motivado em relação à escola, é essencial começar por:

1. Mostrar ao seu filho a utilidade da escola

Se o seu filho não está a dedicar-se à escola, deve procurar perceber o que é que o está a desmotivar e procurar mostrar-lhe o lado mais positivo da escola. Mostre-lhe como a escola poderá influenciar o seu futuro, dê-lhe diferentes perspetivas e mostre-lhe como a escola pode ser impactante na realização dos seus sonhos. No fundo, comece por lhe mostrar que o percurso escolar do agora, levará a diferentes resultados no futuro;

2. Promover a transforma çã o das fragilidades

Dedique um espaço para, em conjunto com o seu filho, analisarem as suas fragilidades, perceberem quais as áreas escolares menos investidas e que estão a gerar maior insucesso. Para, depois, em conjunto, definirem uma estratégia que permita inverter essas fragilidades. Essas estratégias devem ser balizadas por pequenas metas e objetivos facilmente atingíveis, de forma a garantir a ligação ao processo de aprendizagem;

3. Ser emp á tico ao longo do processo

A aprendizagem não se dá em linha reta e, por vezes, uma criança começa a dedicar-se mas os resultados não são imediatos. Recorde-se que — mesmo que não pareça — o seu filho também fica frustrado e desiludido quando obtêm maus resultados académicos. Por isso, mostre-lhe que o compreende, que compreende o que ele pode estar a sentir e, só depois de validar as suas emoções, é que deve orientá-lo e mostrar-lhe como espera que faça no futuro para obter um bom resultado;

4. Valorizar o esfor ç o

Valorize o esforço do seu filho, mesmo que os resultados não sejam os ideais. É essencial mostrar-lhe que está atento mesmo quando as coisas correm menos bem. Mostre-lhe que confia nele e mantenha-se atento a toda caminhada que, posteriormente, levará a bons resultados.

Lembre-se que para uma criança, ou adolescente, se dedicar à escola precisa de ver nessa dedicação alguma utilidade e pontos de bem-estar com o seu dia a dia. Procure mostrar-lhe tudo isso, para que o processo se torne mais simples e mostre-lhe que ativamente confia nas suas capacidades e que acredita convictamente que será capaz. Este movimento do exterior, fortalecerá a confiança da criança em relação à escola e à aprendizagem.

Um artigo das psicólogas clínicas Cátia Lopo e Cátia Lopo, da Escola do Sentir.