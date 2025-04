Vivemos num ritmo de vida, por vezes, demasiado acelerado, facilmente nos exigimos de mais a nós próprios, facilmente nos culpabilizamos e deixamos de priorizar os apelos do nosso corpo e do nosso interior. Ao fazermos tudo isto deixamo-nos muitas vezes inundar numa bolha de stress, que acaba por nos condicionar.

O stress nem sempre é mau e surge como uma resposta natural do nosso corpo a situações de maior tensão, o stress alerta-nos e procura levar-nos a encontrar o nosso equilíbrio. No entanto, o mais habitual é ignorarmos esse alerta e acabarmos por viver o stress no nosso dia a dia de uma forma crónica sem o ouvirmos e sem agirmos no sentido do nosso equilíbrio. E, quando assim é, não há como o stress não nos adoecer quer de forma física, quer de forma psicológica.

Para reduzir os seus níveis de stress e evitar o seu impacto no dia a dia comece por:

1. Identificar as causas de stress do seu dia a dia

Olhe para a sua dinâmica diária e procure descobrir quais os gatilhos que lhe despertam a reação de stress contínua. Pode ser stress laboral, familiar ou social, por exemplo, o importante é procurar descobrir a causa, para, a partir daí, ser capaz de tomar consciência de onde surge o seu stress.

2. Ser tolerante consigo próprio

Procure ser a sua melhor versão, mas procure sê-la com tolerância. Ou seja, haverá momentos em que vai errar e em que a sua performance pode diminuir, nesses momentos, deve procurar não se penalizar em excesso, optando por focar-se em como pode melhorar sem se deixar inundar pelo peso da culpa.

3. Respeitar os seus apelos internos e físicos

O nosso corpo e o nosso interior estão permanentemente a enviar-nos sinais que refletem o nosso equilíbrio, é muito importante que estejamos atentos a esses sinais e que sejamos capazes de os respeitar. Por isso, procure ouvir-se a si próprio e sempre que o seu corpo e o seu interior pedirem uma pausa - mesmo que breve - opte por fazê-la.

Lembre-se que para se libertar do stress precisa de sintonizar o seu corpo, com as suas emoções e com as suas ações. Mesmo que por vezes, tudo isto pareça difícil de alcançar, se estes três níveis estiverem equilibrados, há espaço para aprender a lidar com o stress e para vivenciar o dia a dia de forma mais livre.

Um artigo das psicólogas clínicas Cátia Lopo e Sara Almeida, da Escola do Sentir.