No primeiro caso as pessoas têm depressão reativa ou psicogénica e no segundo a pessoa é deprimida.

Também na depressão reativa, qualquer episódio depressivo pode ter uma duração longa de vários meses ou anos, quando não tratado.

Tal como nos outros tipos de depressão, falta ânimo para tudo. E tudo o que é feito parece ser arrancado com muito esforço do fundo da sua interioridade, apenas porque ainda lhes resta uma vozinha que imerge do seu mecanismo de defesas que lhes diz que “tem que ser”.

Quando uma pessoa é diagnosticada com depressão reativa significa que houve uma combinação de fatores, sobretudo, vindos do meio, que contribuíram para desencadear respostas que comprometeram a sua saúde mental e física. Esta forma de depressão ocorre, portanto, quando face a condições ou circunstâncias externas percecionadas como adversas, de muito stress, ou de tensão, há dificuldade em gerar recursos cognitivos (por exemplo, pensamentos, emoções) e comportamentais que respondam adequadamente às exigências do meio.

A perda de um familiar, uma situação de doença, a separação do cônjuge ou de alguém significativo, a mudança de casa ou de trabalho, o desemprego, ou relações de conflito são exemplos ilustrativos de fatores do meio com impacto negativo na saúde mental e física.

A depressão reativa, tal como outra perturbação do humor, não deve ser confundida com estados de tristeza ou de “sentir-se em baixo”. A depressão reativa apresenta um quadro sintomático que, ainda que variável em cada pessoa ou face a circunstâncias diferentes, tem critérios de diagnóstico específicos, designadamente, humor deprimido quase todos os dias, anedonia (perda de satisfação, interesse diminuído ou desprazer), fadiga ou perda de energia, apatia, diminuição das capacidades cognitivas, angustia e tristeza, sentimentos de culpa ou baixa autoestima, desespero e desesperança. Na sua forma mais severa podem surgir pensamentos de morte e tentativas de suicídio.

O prejuízo no funcionamento pessoal, familiar, social e profissional é a razão que, regra geral, leva a pessoa deprimida a procurar a ajuda do profissional de saúde mental. No entanto, e mesmo perante esta condição de prejuízo e sofrimento, muitas pessoas ainda não estão consciencializadas ou sensibilizadas para a necessidade de receber ajuda.

Atualmente, a psicologia clínica tem meios muito eficazes na prevenção, avaliação e tratamento da depressão. Procurar ajuda é um comportamento de amor por nós mesmos e pelas pessoas que amamos. Não hesite, cuide de si!

As informações partilhadas são de Lina Raimundo, Psicóloga Clínica da Mind – Psicologia Clínica e Forense (www.mind.com.pt)