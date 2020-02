Só em último caso opte por tomar um analgésico ou anti-inflamatório, como paracetamol ou ibuprofeno. Aceda ao simulador de medicamentos da DECO PROTESTE para comparar e conhecer os preços dos medicamentos genéricos e de marca.

As nódoas negras surgem após pequenas quedas ou embates contra móveis ou superfícies rígidas. Ocorrem com maior facilidade em pessoas com pele mais fina e menos elástica, como as crianças e os idosos. Por norma, não são graves, mas podem causar alguma dor. O tom roxo que a pele ganha deriva do rompimento de vasos capilares (pequenos vasos sanguíneos sob a pele) e da acumulação de sangue na zona lesionada. Com o passar do tempo, o hematoma muda para tons de verde ou amarelo, sinal de que o organismo reabsorveu esse o sangue.

Os hematomas costumam desaparecer ao fim de duas semanas, no máximo. Caso isso não aconteça, consulte um médico, para verificar se sofre de alguma doença que cause problemas de circulação.