Quando a comunicação oral não é possível surge a necessidade de recorrer a sistemas de comunicação através de imagens, tabelas ou sintetizadores de voz.

- Motricidade oro-facial

Melhora os movimentos e musculatura que intervêm nas funções orais.

- Audição

No desenvolvimento ou reabilitação da audição, permitindo assim compreender a linguagem após o acesso ao som que é conseguido através próteses auditivas ou implante coclear.

- Processamento auditivo central

É a forma como o cérebro interpreta o que ouve. O terapeuta da fala treina as competências alteradas em conjunto com outras áreas prejudicadas, como a linguagem, leitura e escrita.

Todos os anos as organizações membros do CPLOL (European organisation of Speech and Language Therapists) escolhem um tema de sensibilização, que será divulgado, no dia europeu da Terapia da Fala. Este ano o tema escolhido foi: as Perturbações da leitura e escrita.

Aprender a ler e escrever é um processo complexo que envolve competências linguísticas, cognitivas e sensório-motoras. Esta perturbação especifica de aprendizagem compromete a capacidade de aprender e o sucesso escolar da criança, levando a sentimentos de baixa auto-estima, frustração e desmotivação.

Os pais e professores devem estar atentos às dificuldades apresentadas e procurar um terapeuta da fala, sempre que elas surjam.

Existem sinais de alerta mesmo no período pré escolar, tais como:

- atraso na aquisição da linguagem

- perturbação na articulação das palavras

- dificuldade em memorizar

- dificuldade na consciência dos sons e das sílabas

- dificuldade na discriminação auditiva

- tempo de atenção curto

Onde se pode encontrar um Terapeuta da Fala?

O terapeuta da fala é um profissional qualificado, detentor de cédula profissional para exercer a sua actividade. Trabalha em contexto hospitalar (em serviços como otorrinolaringologia, unidades de desenvolvimento/pediatria, serviço de Medicina Física e Reabilitação), contexto educativo (escolas, Jardins de Infância, equipas locais de intervenção, unidades de apoio especializado), clínicas ou contexto domiciliário.

Quando procurar um terapeuta da fala?

Sempre que existe algum factor que afecte a deglutição e a comunicação a nível pessoal, social, profissional ou na presença de dúvidas relativamente ao desenvolvimento da linguagem ou áreas relacionadas. Este profissional ajudá-lo-á a compreender o que faz parte de um desenvolvimento normal e o que necessita de uma intervenção especializada.

O que contribui para o sucesso da Terapia da Fala?

O sucesso de uma intervenção terapêutica está relacionado com um diagnóstico e intervenção precoce relativamente ao aparecimento do problema, escolha de metodologias e com um envolvimento do próprio e da família no processo terapêutico, não esquecendo o trabalho em equipa muitas vezes fundamental.

Um artigo de Leonor Carvalho Fontes, Terapeuta da Fala no Hospital Lusíadas Lisboa.