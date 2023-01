A Dislexia é uma dificuldade de aprendizagem, também conhecida como Perturbação Específica da Aprendizagem, com défice na leitura. Acontece como resultado de uma desordem nos sistemas de processamento da linguagem no cérebro, que torna mais difícil aprender as funções de leitura.

Dependendo da idade e da etapa de vida da pessoa, podem e devem ser considerados determinados sinais de alerta

Pré-escolar

utiliza frases curtas e pronuncia mal as palavras, omitindo e/ou substituindo sílabas e sons;

memoriza com dificuldade canções e lengalengas;

adota uma linguagem demasiado "abebezada" para a sua idade;

não se interessa por livros;

tem dificuldade em aprender coisas simples como o nome das cores, pessoas, objetos e lugares;

tem dificuldade em aprender o nome e o som das letras, e em memorizá-los;

teve um atraso na aquisição da linguagem.

tem ou teve familiares com dificuldade de leitura e escrita.

1º e 2º ano de escolaridade

apresenta erros e dificuldades na leitura de monossílabos e na soletração de palavras simples;

não consegue ou tem dificuldade em fazer a correspondência entre as letras e os seus sons;

dificuldades em compreender que as frases são compostas por palavras distintas;

dificuldades em compreender que as palavras são formadas por sílabas e sons;

recusa ou evita tarefas de leitura;

solicita frequentemente a ajuda do professor e/ou dos pais para continuar e terminar os trabalhos de casa;

desmotivação generalizada e/ou ansiedade em relação à escola;

baixa autoestima e perceção negativa do seu desempenho académico;

lê de forma lenta e hesitante;

apresenta diversos problemas na linguagem, tais como um discurso com frequentes hesitações e dificuldades em encontrar os termos certos para se expressar;

postura corporal tensa e/ou nervosa ao desempenhar atividades de leitura;

dificuldades em ler em comparação com os colegas;

tem ou teve familiares com dificuldade de leitura e escrita.

Após concluído o 2º ano de escolaridade

postura corporal tensa e/ou nervosa ao desempenhar atividades de leitura;

dificuldades em ler em comparação com os colegas;

lê de forma lenta e hesitante;

necessidade de recorrer à soletração das palavras;

faz erros de leitura por adivinhação de palavras;

tendência para substituir palavras de difícil pronúncia por outras de mais fácil leitura com o mesmo significado;

maior facilidade em ler palavras quando enquadradas num contexto, em detrimento de palavras isoladas;

solicita a ajuda dos pais para lhe lerem textos, enunciados e outros suportes de leitura quando faz os trabalhos de casa;

dificuldade na memória a curto-prazo;

adiciona, omite e/ou substitui sílabas e sons durante o discurso oral;

baixa autoestima e perceção negativa do seu desempenho académico;

apresenta diversos problemas na linguagem, tais como um discurso com frequentes hesitações e dificuldades em encontrar os termos certos para se expressar;

não consegue terminar os testes no tempo estabelecido;

dificuldade em pronunciar palavras extensas que lhe sejam pouco familiares;

não consegue responder de forma rápida às questões que lhe são feitas oralmente;

tem ou teve familiares com dificuldade de leitura e escrita.

Jovens e adultos

dificuldades em ler, até no caso de palavras que ouviu ou leu recentemente;

confusão entre palavras de pronúncia semelhante e dificuldade em pronunciar palavras que lhe são pouco familiares;

historial de dificuldades na leitura;

relutância em ler em voz alta e preferência pela leitura de livros pouco extensos;

dificuldades ao nível da memória auditiva (recordar informações como nomes, data, endereços, etc);

tem ou teve familiares com dificuldade de leitura e escrita.

Se identifica em si ou em alguém a existência de quatro ou mais destes sinais de alerta, deverá procurar uma avaliação com técnico especializado que possa ajudar a melhor compreender a causa das dificuldades sentidas.