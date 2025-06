No meu dia-a-dia enquanto terapeuta da fala ouço muitas vezes as mesmas questões e preocupações. Apesar de cada família ser distinta, e de as minhas respostas serem sempre adaptadas a cada caso, as respostas têm uma base científica e podem ser bastante semelhantes. Conheça as respostas para as perguntas mais frequentes sobre a comunicação e o desenvolvimento da linguagem no bebé e da criança.

Todos os bebés desenvolvem linguagem?

Sim! Todos os bebés nascem com um dispositivo de aquisição de linguagem, estando predispostos para falar e compreender qualquer língua do mundo. Esta capacidade é especifica da espécie humana.

Os aparelhos fonador e auditivo, bem como as capacidades cognitivas permitir-lhes-ão comunicar e, mais tarde, falar.

Comunicar com gestos faz diferença?

Depende do seu bebé, pois o mais importante é seguir a sua forma de comunicar. Se o seu bebé recorre, com frequência, aos gestos, então incentive-o. O uso do gesto em fases mais precoces pode ajudá-lo a exprimir o que quer e as suas necessidades. Para além de que permite ao bebé comunicar antes de começar a falar e isso dar-lhe-á a motivação necessária para otimizar essas competências comunicativas mais rapidamente.

Na verdade, o gesto surge como uma passagem natural para a palavra. É mais uma forma de comunicar e não substitui de todo a oralidade, mas sim, complementa-a.

Os bebés mais tímidos falam mais tarde?

Primeiro importa referir que cada bebé tem o seu próprio temperamento e personalidade. Depois é importante mencionar que os bebés que gostam de brincar sozinhos, aprender por observação dos outros, também desenvolvem linguagem. Estão a desenvolvê-la e adquiri-la de modo mais “silencioso” e discreto.

À medida que este bebé vai ganhando confiança e se sente mais hábil, começa a ganhar o gosto em expressar-se e exprimir-se mais. É importante estar atento aos sinais de alerta, procurando um profissional especializado.

O meu filho compreende tudo mas não fala. Em que estou a errar?

Primeiramente dizer-lhe que a linguagem compreensiva antecede sempre a expressiva, portanto qualquer bebé vai sempre primeiro saber o que é uma maçã antes de verbalizar a palavra maçã. Vai compreender e dominar o seu significado, assimilá-lo durante cerca de seis meses e só depois o irá exprimir.

Portanto, não está a errar. Deve sim, informar-se sobre o que é suposto acontecer em cada etapa de desenvolvimento e prevenir, ao invés, de intervir.

O meu filho mais velho também falou mais tarde. A partir de quando é motivo de preocupação?

Não existem duas crianças iguais. Nem mesmo os irmãos gémeos são iguais! Como tal, (e eu sei que às vezes é difícil) não compare os filhos.

Ao longo do desenvolvimento importa estar atento a sinais de alarme que podem ser preocupantes. Deixo, de uma forma mesmo muito resumida os seguintes sinais:

Alterações no engolir, respirar e/ou sugar (recém-nascido)

Não seguir a face humana; não virar os olhos para o som nem sorrir (4 a 6 semanas de vida)

Não fixar nem seguir objetos ou faces; não virar os olhos para o som (3 meses)

Não reagir aos sons; não vocalizar ou deixar de o fazer (6 a 9 meses)

Não responder a vozes; não emitir polissílabos ou ficar muito silencioso (12 meses)

Não emitir sons variados, polissílabos nem tentar imitar sons do adulto (15 meses)

Não responder à voz; não vocalizar; não emitir qualquer palavra percetível (18 meses)

Parecer não compreender o que lhe dizem; não emitir palavras inteligíveis; não tentar imitar; não se interessar pelo meio nem pelas pessoas (24 meses)

Na presença de alguns destes sinais ou outros sobre os quais possa ter dúvidas, procure ajuda especializada.

Um artigo de Cláudia Barriguinha, Terapeuta da Fala no Instituto CUF Porto.