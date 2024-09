Fazer amigos é uma parte importante do crescimento e desenvolvimento de qualquer criança. E é algo que pode ser incentivado e orientado pelos pais, educadores e outros adultos. Ao criarmos em redor da criança um ambiente de apoio e encorajamento, estaremos a ajudá-la a sentir-se mais confiante e motivada para a travar novas amizades e construir relacionamentos duradouros.

Para aprender um desporto ou, por exemplo, uma matéria na escola, as crianças precisam de competências específicas. O mesmo acontece para fazer amigos. Algumas, desenvolvem naturalmente essas competências desde tenra idade; outras, precisam de um pouco mais de tempo; há, também, aquelas que por razões específicas apresentam um quadro de maior dificuldade em fazer e manter amigos:

Hiperatividade

Ansiedade

Impulsividade

Dificuldades de concentração

Dificuldades com competências sociais

Atraso no processo da fala

Vejamos quatro tipos de competências necessárias para fazer amigos e como ajudar as crianças a desenvolvê-las:

1. Iniciar conversas

Iniciar uma conversa pode parecer simples. Mas pense no que isso realmente envolve: as crianças saberão como participar numa conversa de grupo? Conseguirão pensar em temas interessantes e apropriados para conversar com outras crianças? Saberão quando é a altura certa para iniciarem uma conversa?

As crianças costumam ter dificuldade em iniciar conversas de diversas formas e esse processo pode ser mais ou menos difícil conforme a sua própria personalidade. Se forem impulsivas, por exemplo, podem interromper uma conversa sem qualquer cumprimento prévio. Se, por outro lado, não souberem ler bem o contexto social em que estão inseridas, podem até dizer algo inapropriado que atenta contra as regras de boa educação.

Como desenvolver esta competência?

Ensine às crianças e dê exemplos de frases básicas de saudação para que as possam utilizar com pessoas conhecidas ("Olá, como está?") e com pessoas desconhecidas ("Olá, chamo-me Maria. Estou na turma B.").

Em casa, pratique diversas formas de iniciar conversas em conjunto. E não se esqueça de elogiar sempre que a criança começa uma conversa de forma adequada em qualquer contexto social.

2. Captar sinais sociais

Saber atender aos sinais que nos são oferecidos faz parte da nossa forma de comunicar. Conseguirmos ler a linguagem corporal de alguém, as expressões faciais ou a altura e o tom da sua voz são uma preciosa ferramenta para uma boa comunicação. Estes sinais ajudam-nos a saber, por exemplo, quando devemos parar de falar, mudar de assunto ou afastarmo-nos.

Mas as crianças que têm dificuldades com a linguagem não-verbal ou com as competências sociais podem ter dificuldade em perceber as pistas sociais. Também podem não ler bem as situações. E precisam de ajuda para reconhecer quando uma pessoa já não está interessada ou precisa de concluir uma conversa.

Como desenvolver esta competência?

Aponte algumas comunicações não-verbais que as pessoas utilizam quando estão a tentar terminar uma conversa, como ver as horas, virar costas ou bocejar.

Também pode ensinar pistas verbais que mostram que alguém está a tentar terminar uma conversa, como não responder a perguntas ou dizer "tenho de ir".

3. Seguir regras sociais

Seguir as regras sociais é fundamental para saber fazer amigos. As crianças têm de aprender estas regras, como, por exemplo, falar à vez e prestar atenção aos outros enquanto falam. Mas esse processo afigura-se difícil para algumas crianças. Muitas, tendem a assumir o controlo de uma conversa ou a não saber como pedir desculpa se empurrarem acidentalmente um colega; podem também não encontrar formas adequadas de mostrar que estão interessadas quando alguém está a falar.

Como desenvolver esta competência?

Ensine as crianças a fazer perguntas para mostrar que ouviram o que lhes foi dito e estão interessadas no que a outra pessoa está a dizer. Pode até dar exemplos para praticarem e utilizarem.

Em casa, a representação de papéis pode ajudar a desenvolver esta competência, especialmente quando as crianças aprendem a manter-se concentradas durante uma interação social.

4. Ouvir os outros

Ouvir é uma parte fundamental do processo de desenvolvimento de novas amizades. Se as crianças estão sempre a interromper ou a falar sem parar, correm o risco de afastar potenciais amigos.

Para ouvir, as crianças precisam de ser capazes de parar o que estão a fazer (o que inclui falar), prestar atenção e saber quando é apropriado responder. Algumas crianças compreendem naturalmente o que fazer; outras podem precisar de se esforçar para compreender as regras sociais e a comunicação não-verbal.

Como desenvolver esta competência?

Os lembretes e as dramatizações podem ser úteis. Crie um sinal para que as crianças percebam quando estão a falar demasiado ou precisam de prestar atenção à pessoa que está a falar. Se ainda tem dúvidas e quer saber mais sobre como ajudar as crianças a fazer e manter amigos, procure um especialista.