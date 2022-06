Xerém de bivalves do Baixo Guadiana

Preparação

Para o caldo de bivalves: numa panela, puxe em metade do azeite uma cebola cortada em cubos grosseiros, os pés de coentro, três dentes de alho esmagados e a folha de louro. Logo que fiquem transparentes, junte o vinho branco e deixe evaporar o álcool.

Por fim, junte um litro de água, tempere de sal grosso e de pimenta. Logo que ferva, baixe o lume para brando e deixe cozinhar cerca de 30 minutos.

À parte, abra os bivalves em frigideiras separadas, num fundo de azeite. Tenha a maior atenção para que os bivalves não estejam mais de três minutos ao lume. Retire do lume, separe os miolos e os sucos, reserve separadamente.

Para o xerém: puxe uma cebola picada com um dente de alho picado, num tacho largo, com azeite.

Quando a cebola estiver transparente, junte o milho em fio e vá mexendo. Quando o milho estiver integrado, vá adicionando o caldo. A última porção de caldo a adicionar deve ser o suco da abertura dos bivalves, deixe cozinhar por instantes, junte o miolo dos bivalves e os coentros cortados em juliana bem fina, mexa e sirva de seguida.