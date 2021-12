Sopa de rabo de boi com fatia de pão corada

Preparação

Corte o toucinho, o presunto e o rabo de boi em pedaços. Tempere o rabo de boi e o toucinho com sal e pimenta a gosto.

Aqueça um tacho. Depois de estar quente adicione um fio de azeite e core as carnes. Quando estiverem todas coradas cubra com água e deixe ferver.

Descasque a cebola, as cenouras e o alho. Use a parte mais grossa de um ralador para cortar todos os legumes, adicione ao tacho e deixe cozinhar, em lume brando, por cerca de duas horas.

Retire as carnes da sopa, deixe arrefecer e desfie-as ou corte-as em pedaços pequenos.

Antes de retirar a sopa do lume e retifique os temperos. Adicione as folhas de salsa e hortelã para que mantenham frescura.

Aqueça uma frigideira com um dente de alho esmagado e um fio de azeite.

Corte um pão em fatias, de preferência alentejano ou de Rio Maior, e frite dos dois lados até ficarem dourados.

Num prato de sopa, coloque as carnes no fundo e cubra com o caldo. Por cima coloque a fatia de pão.