Salada da horta com vinagreta de laranja

Preparação

1. Lave bem a alface e seque-a com um pano ou num secador de saladas. Descasque a cenoura e rale-a. Corte o pimento, o pepino e o tomate, depois de lavados, em pequenos cubos.

2. Pique grosseiramente os coentros e, com uma mandolina, corte a couve-roxa numa juliana fininha. De seguida, corte a laranja em gomos. Disponha todos os ingredientes numa saladeira, misturando-os cuidadosamente.

3. Prepare a vinagreta. Junte o sumo da laranja com o azeite e o vinagre e tempere com sal e pimenta. Emulsione bem com um garfo e verta sobre a salada. Sirva de imediato.