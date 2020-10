Pimentos recheados com atum e azeitonas

Preparação

1. Corte os pimentos ao meio e retire-lhes as sementes sem os romper. Coloque-os numa assadeira, tempere-os com sal e pimenta, regue-os com um fio de azeite e leve-os a assar durante 20 minutos, em forno aquecido a 180º C.

2. Prepare o recheio. Pique a cebola e os dentes de alho e leve-os a alourar em azeite.

3. Acrescente o tomate-cereja cortado ao meio e a polpa de tomate e deixe refogar, temperando de sal e pimenta. Junte o atum escorrido, as azeitonas e a salsa picada. Envolva bem, retifique os temperos e retire do lume.

4. Recheie os pimentos com a mistura. Verta as natas sobre os pimentos. Leve de novo ao forno, durante cerca de cinco minutos.

5. Retire os pimentos do forno. Polvilhe-os com salsa. Sirva de imediato.