Bolachas de tomate e orégãos com creme de requeijão

Preparação

1. Corte a manteiga em cubos e reserve. Misture a farinha, o sal, os orégãos e a paprica. Junte a margarina e misture com a farinha até obter uma massa areada.

2. Adicione o concentrado de tomate e a água, pouco a pouco até obter uma massa moldável. Forme uma bola e guarde no frigorífico meia hora.

3. Retire a massa do frigorífico. Estenda-a o mais fino possível com o rolo da cozinha e corte as bolachas com um corta-bolachas.

4. Coloque as bolachas em cima de papel vegetal que possa ir ao forno e pique-as com um garfo.

5. Leve as bolachas ao forno, previamente aquecido a 180º C, durante cerca de oita a dez minutos. Corte o salmão em pequenas tiras.

6. Prepare o creme. Misture o requeijão com o queijo-creme até obter uma mistura cremosa. Tempere com sal e pimenta. Sirva as bolachas com o creme e com o salmão.