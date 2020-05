Creme de acelgas e batata-doce

Preparação

1. Lave bem as acelgas e os restantes legumes. Corte as acelgas numa juliana grossa, talos incluídos. Reserve. Descasque a batata e a cebola e corte-as em pedaços, assim como a curgete com a casca.

2. Leve um tacho ao lume com um fio de azeite e deixe aquecer um pouco. Acrescente depois a batata-doce, a cebola e a curgete e deixe saltear um pouco no azeite.

3. Junte as acelgas e deixe-as começar a murchar. Cubra os legumes com água a ferver e tempere com sal. Deixe cozinhar em lume brando até estarem macios.

4. Triture a sopa até obter um creme. Se necessário, acrescente mais água a ferver até obter a consistência desejada sem que fique um creme ralo, retifique de sal. Antes de servir, polvilhe os pratos com pevides de abóbora. Bom proveito!