Salada de cevada e brócolos com frutos secos

5. Acrescente, seguidamente, a cevada e os legumes, assim que estiverem frios. Adicione, depois, as sementes de abóbora e as amêndoas um pouco antes de servir. Tempere com azeite e sumo de lima e sirva. Bom proveito!

3. Ferva uma segunda panela de água. Acrescente os brócolos, as curgetes cortadas em cubos e as ervilhas-tortas e deixe voltar a ferver. Baixe o lume e cozinhe por três a quatro minutos ou até que os legumes estejam macios mas, ainda assim, crocantes.

Dicas

Substitua metade dos bróculos por couve-flor e use arandos vermelhos no lugar das passas de uva. Se preferir, no final, polvilhe antes com sementes de chia e com bagas de goji.