Picadinho fumado de batata-doce e beterraba

Preparação

Ponha a batata-doce num lado da panela de cozer a vapor e a beterraba do outro lado. Tape e deixe cozer por sete minutos. Se não tiver uma panela própria para cozer a vapor, ponha a batata-doce e a beterraba, à vez, numa tigela para micro-ondas, cubra com duas colheres de sopa de água, tape com película aderente e cozinhe durante três a quatro minutos ou até estarem tenras. Junte

a couve e deixe-a murchar.

Adicione a couve à panela e deixe cozinhar por mais três minutos, até ficar tenra. Aqueça duas colheres de sopa de óleo de colza numa frigideira, junte a cebola e leve a lume médio, durante

três a quatro minutos, até a cebola amolecer.

Junte à frigideira a batata-doce, a beterraba e a couve.

Salteie em lume médio por sete a oito minutos, mexendo de vez em quando, até ganhar cor. Adicione a paprica e tempere a gosto com sal e pimenta preta. Deixe cozinhar durante mais um minuto.

Divida por dois pratos e sirva de imediato.

Nutrição: kcal 401 | gordura 13 g | gordura saturada 1 g | hidratos de carbono 56 g | açúcares 24 g| fibra 14 g | proteína 8 g | sal 0,55 g