Os dónutes mais saudáveis deste verão, com chocolate e maca

Preparação

Para fazer os dónutes, misture as macadâmias e as amêndoas num robô de cozinha e triture até obter uma farinha. Adicione as tâmaras, a manteiga de caju, o cacau em pó, o óleo de coco, a maca e a baunilha em pó, o sal e a canela, e triture até o preparado formar uma massa bem ligada.

Divida a massa em 12 bocados iguais.

Forre um tabuleiro com papel vegetal. Amoleça a massa com as mãos e molde uma corda com 1,25 cm de espessura e 60 cm de comprimento. Pegue num bocado de 5 cm, junte as pontas para formar uma argola e coloque-a no tabuleiro preparado. Repita para fazer 12 dónutes.

Em alternativa, coloque a massa em formas de dónute de silicone. Coloque no congelador enquanto prepara a cobertura.

Para fazer a cobertura, misture todos os ingredientes num liquidificador e triture a alta velocidade até ficar suave e cremoso. Regue os dónutes com o chocolate, decore com as pétalas de rosa e sirva.

Demolhar as nozes-macadâmia

Para demolhar duas chávenas de frutos secos de casca rija e sementes crus e não pasteurizados, vai precisar de água morna filtrada suficiente para os cobrir e de uma colher de sopa de sal rosa.

Deite a água morna numa tigela média ou num frasco de dois litros ou maior. Adicione o sal e mexa até dissolver. Adicione os frutos secos de casca rija ou as sementes, certificando-se de que ficam completamente submersos na água. Deixe a tigela destapada sobre a bancada durante, pelo menos, 6 horas ou até 24 horas.

Se estiver a demolhar num local muito quente, coloque a tigela no frigorífico para que os frutos secos e as sementes não azedem. Normalmente, as sementes demoram menos tempo, cerca de 6 horas, e os frutos secos de casca rija, como as amêndoas e as avelãs, beneficiarão com um dia inteiro de molho.

Depois de demolhar, enxague os frutos secos ou as sementes muito bem.

Pode conservar frutos secos de casca rija demolhados no congelador, desidratá-los ou consumi-los de imediato!