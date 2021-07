Framboisier - "cheesecake" de framboesa e mirtilo

Preparação

Na véspera, coloque os cajus num recipiente e cubra-os com água. O ideal será deixar de molho durante uma noite (ou seis horas no mínimo). Uns minutos antes de preparar a receita, escorra muito bem os cajus.

Base: forre a base e lateral de uma forma com fundo amovível cerca de 20 cm com papel vegetal.

Num processador de alimentos, triture completamente os frutos secos com o sal.

Espalhe a mistura no fundo da forma pressionando com a ajuda de um copo para alisar.

Reserve no frigorífico enquanto prepara o recheio.

Recheio: caso o óleo de coco esteja sólido, derreta-o em banho-maria.

No processador de alimentos coloque os cajus, o sumo de limão, a baunilha, o óleo de coco, a parte sólida e cremosa do leite de coco, metade do líquido que sobrou na lata de leite de coco, o xarope de agave e o sal. Triture na velocidade máxima até obter um creme bem liso.

Prove e, se necessário, adicione mais adoçante.

Disponha metades de framboesa à volta do aro da forma (face cortada contra o aro).

Deite metade do creme na forma (deixando o creme restante no copo do processador), espalhe metades de framboesa por cima e pressione de forma a que fiquem cobertas, alise e reserve no congelador uns minutos.

Ao restante creme de caju, junte 100 g de mirtilos e triture novamente até obter um preparado liso. Prove e, se necessário, adicione mais adoçante. Espalhe delicadamente o restante creme na forma, alise e leve ao congelador até solidificar completamente.

Retire do congelador 30 minutos antes de servir. Decore a gosto.