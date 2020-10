Patrícia Nascimento, food stylist e fotógrafa, autora do blogue “Coco e Baunilha”, criado em 2009, cozinhou, decorou e fotografou cada uma das 65 receitas apresentadas em “Baunilha - Bolos ao sabor das estações” (edição Casa das Letras), obra que reúne 52 propostas de receitas gulosas em estreia, enquanto que 13 receitas são as preferidas do blogue.

A autora, apelida com inspiração cada um dos capítulos dedicados a estações do ano: “Jardim de Primavera”, “Brisa de Verão”, “Colheita de Outono”, “Calor de Inverno”. Posto isto, Patrícia lança-nos num périplo de dezenas de páginas, com bolos onde os ingredientes de cada uma das estações do ano não são esquecidos.

Entre as propostas, encontramos Cheesecake de chocolate branco e curd de limão, Rolinhos de canela e cardamomo, Tarte de iogurte e amora com base de frutos secos, New York cheesecake com compota de cereja, baunilha e vinho do Porto, Bolo de pera com molho de caramelo salgado, Mousse de chocolate e castanha com chantilly, Bolo de iogurte e maçã, Madalenas de chocolate e framboesa com chocolate ruby e pétalas de rosa.

créditos: Casa das Letras

No prefácio que faz à obra, Patrícia Nascimento apresenta-se e dá voz às motivações que a levam a publicar este seu primeiro livro: “sou natural de Paris e é daí que vem a minha paixão pela pastelaria. Adoro fazer bolos e sobremesas, mas principalmente partilhar momentos doces à mesa e em família. Adoro perder-me na cozinha entre as minhas formas e ingredientes, fazer magia, ligar o forno e sentir o delicioso aroma que se espalha pela casa”.

De acordo com a autora de “Baunilha”, “durante um ano dediquei-me de corpo e alma a este projeto. Criei uma receita por fim de semana, inspirando-me em cada estação, usando frutas e sabores sazonais e captando a essência de cada época. Confesso que não foi nada fácil, foi muito trabalhoso, houve momentos de dúvida, insegurança e outros de certeza e exaltação. Foi um prazer cozinhar, decorar, partilhar, saborear e fotografar cada uma destas sobremesas”.

“Escolhi Baunilha para título do meu livro por ser o meu ingrediente preferido; simboliza o doce e está presente em quase todas as minhas receitas”, adianta Patrícia Nascimento também no prefácio do seu livro.

Um livro que para Patrícia não é um fim, antes uma possibilidade para continuar a criar: “não hesitem em seguir a vossa própria inspiração, decorar ao vosso gosto, com as flores que mais gostarem e que tiverem ao vosso alcance, substituir os aromas, as especiarias, usar outras farinhas, o importante é respeitar as proporções iniciais para não comprometer o resultado”.