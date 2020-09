Em 2016, os noruegueses David e Luise lançaram no nosso país o livro “Vegetariano Todos os Dias”. Agora, quatro anos volvidos, o casal de nórdicos volta ao convívio dos leitores portugueses com “Vegetarianos todos os dias com os mais pequenos” (edição Casa das Letras), obra com 70 receitas para toda a família, mas pensadas especialmente para as crianças.

Tal como a maioria dos pais, David Frenkiel e Luise Vindahl sabem que o caminho para alimentar os três filhos, Elsa, Isac e Noah, com idades entre os dois e os oito anos, nem sempre é o mais linear. Já tiveram a sua quota de greves aos legumes, comida atirada para o chão e tigelas de sopa intocadas. Mas também aprenderam como dar a volta a tudo isso através de uma alimentação vegetariana. No caso concreto, um título que não se destina exclusivamente a vegetarianos, mas também a quem pretenda apenas que a sua família coma mais vegetais.

Uma nova versão de esparguete carbonara, um bolo de aniversário de panquecas, uma sopa de pimentos ou uma pizza de couve-flor, estão entre as sugestões do presente livro.

A maioria das receitas inclui opções “melhoradas” para adultos (com a inclusão de um ovo escalfado, um molho picante ou mais ervas aromáticas), pelo que não será necessário cozinhar duas refeições diferentes.

As receitas vegetarianas saudáveis, sazonais e deliciosas para a família, acompanhadas por fotografias coloridas e bonitas, tornaram-se a marca registada do estilo de David e Luise.

Em 2013 e 2015, o seu blogue foi galardoado com o prémio de “Melhor Blogue de Alimentos” da revista “Saveur”. Também lançaram duas apps para iPhone e iPad. Luise é dinamarquesa e David é sueco. Atualmente, vivem em Estocolmo. David trabalha como designer gráfico freelancer e Luise é terapeuta nutricional.