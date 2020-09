No novo livro de Mafalda Agante o doce é (mais) saudável

Para Mafalda, “pior do que os açúcares que usamos em casa, são os produtos processados que encontramos à venda e que apresentam intensificadores de sabor, corantes, conservantes, espessantes e emulsionantes. Hoje em dia, já não podemos alegar que há falta de informação relativamente aos rótulos, eles existem para serem lidos e analisados”.

Uma questão onde, de acordo com a criadora da marca “Há Alguém Mais Gulosa do Que Eu?”, não serve de desculpa o fator económico, “afirmando-se que os alimentos processados são mais baratos. Não concordo, visto que as frutas e os legumes não são mais dispendiosos do que as opções processadas”.

créditos: Diogo Agante e Mafalda Agante/Oficina do Livro

Na matéria-prima também está o segredo



Tal como na restante cozinha, um bom doce pede boa matéria-prima. Neste particular, Mafalda refere que a qualidade dos ingredientes se traduz nos bons resultados: “nos frutos secos existe uma grande diferença na qualidade da amêndoa que se encontra à venda. Iogurtes, queijos, açúcares, leite, queijo creme, natas, chocolate, alguns frutos, baunilha, existe bastante diferença no sabor, consoante a qualidade dos ingredientes”. Já no que respeita aos ovos, “existe bastante diferença nos doces que levam bastantes gemas, a cor e a consistência da gema importa bastante”.

E no que respeita às trocas entre ingredientes, alegadamente por questões de equilíbrio nutricional, por exemplo no que respeita à manteiga e ao leite? Diz-nos a autora: “Mesmo não sendo eu nutricionista, sei que não se encontram estudos que comprovem a eficácia nutricional das alternativas relativamente aos substitutos das manteigas e leite. A recomendação de trocar uma manteiga ou leite acontece quando existem intolerâncias ou se pratica um estilo de vida vegan. Ou seja, o aporte nutricional de uma bebida vegetal é inferior, no entanto há quem recomende que nem se beba leite ou bebidas vegetais. Também depende muito do palato de cada um”.

“Prefiro uma manteiga a um óleo de coco, mas também gosto de azeite. A determinada altura encontrava semanalmente artigos contraditórios sobre a recomendação de ingerir ou eliminar o consumo de determinado alimento. Com o óleo de coco assistimos a isso, por exemplo. Eu sou ´team` manteiga e azeite”, sublinha Mafalda e acrescenta: “neste livro encontram receitas com todos estes ingredientes”.

Barritas de chocolate e caramelo. créditos: Diogo Agante e Mafalda Agante/Oficina do Livro

Desafiada a escolher um doce que represente diferentes momentos do dia, a autora elege para o pequeno-almoço “a granola, um batido, umas bolachas ou as panquecas”. Para apaziguar a gula a meio da manhã, “as Tâmaras medjool recheadas”. Para fechar a refeição principal, “o Bolo cremoso de chocolate com chantilly e frutos vermelhos”. Já à tarde e num miminho guloso para as crianças, as “Barritas de chocolate e caramelo vegan” serão uma boa sugestão.

Por seu turno, "o Bolo de Lima e Iogurte (na caneca) ou o Bolo de laranja com creme brigadeiro de cacau (em taças), fazem-se rapidamente". Finalmente, para fechar o dia, depois do jantar, a sugestão de Mafalda recai nos "Pêssegos em rosé caramelizado com iogurte e pistácios”.

Porque doçaria também é memória, um doce que nos traga o carinho das avós, vê-se representado nos “Biscoitos de azeite”, finaliza Mafalda.