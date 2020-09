Preparar um peixe tem a sua arte, técnica e saber. E, por certo, não é igual preparar um lombo de salmão ou um filete de linguado. Para que não falhe a mão no momento de confecionar o peixe e marisco em toda a sua diversidade, a britânica Jo Pratt, apresenta aos escaparates nacionais o livro “Vegetariano com peixe” (ArtePlural Edições).

A cozinheira, food stylist e autora de vários livros de cozinha premiados, leva a livro 75 receitas inspiradas em alimentos que nos chegam do mar. Entre as propostas que encontramos nas mais de 190 páginas do presente título, estão os filetes, pataniscas e pastéis, até peixes fumados e especialidades de cozinha do mundo, como ceviche ou caril.

Uma obra com abordagens simples sobre como cozinhar peixe, mas também com adaptações para opções vegetarianas. Páginas de olhos postos na dieta pescetariana que privilegia peixes e mariscos, leguminosas, frutas, vegetais, sementes, oleaginosas.

Jo Pratt foi distinguida este 2020 com o prémio internacional Gourmand World Cookbook na categoria “Best Fish & Seafood Book”. A autora que vive em Londres com o marido e dois filhos, traz no currículo a colaboração com chefes de cozinha do Reino Unido.

"Vegetariano com peixe” chega aos escaparates com o preço de 18,8 euros.