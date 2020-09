Com o crescimento do bebé surgem novos desafios para os pais e educadores. Entre eles, a diversificação alimentar e a eterna preocupação de cativar os pequenos para um novo mundo à mesa. Para facilitar este objetivo, Joana Andrade Nunes, a mentora do blogue “Camomila Limão” acaba de tornar físico o livro que lançara anteriormente em formato digital: “Sopas, papas e snacks – receitas para bebés”.

Uma versão de autor de “uma obra dedicada a 100% ao universo infantil, com receitas de sopas, papas e snacks para bebés a partir dos quatro meses de idade”, conta-nos Joana.

A obra “aprovada pelos ´mini-chefs` cá de casa (os dois filhos de Joana), introduz o leitor nos segredos para obter a sopa perfeita do bebé, as papas caseiras mais deliciosas de sempre e snacks a que ninguém vai conseguir resistir”, sublinha a autora.

O livro em formato papel orça os 27 euros com envio por correio (portes incluídos para Portugal continental). Já o livro digital (ebook) tem de preço 22 euros.

Mais informações em info@camomilalimao.com