Teresa D’Abreu apresenta no seu novo título, “Healthy Bites - Edição Marmitas” (edição Arena), propostas isentas de glúten, refinados e de acordo com o modelo “paleo primal”. Algumas das receitas não têm lacticínios, outras são vegan, outras ainda são low carb, não desmerecendo em propostas mais ricas em hidratos de carbono.

Contas feitas, o livro, nos escaparates a 8 de setembro, apresenta cem receitas, ideias para 50 marmitas. Em cada marmita, o leitor encontra a sugestão de um prato principal, dois snacks e uma bebida.

Não faltam opções, com sopas, saladas, carne, peixe, wraps, bolos, opções vegetarianas. Todas as propostas têm em comum o compromisso com serem simples de fazer, além de saborosas e saudáveis.

“Organizar o dia alimentar é a melhor forma de conseguir uma alimentação saudável, variada e equilibrada. Seja para comer no escritório, numa excursão, fora de casa ou mesmo para ficar em casa e não perder tempo na cozinha, organizar uma marmita é a forma mais fácil de ganhar tempo, dinheiro e saúde”, lemos na apresentação à obra.

Teresa D’Abreu nasceu em Lisboa em 1984. Em janeiro de 2017, depois do nascimento da sua filha Judite criou o blogue “Healthy Bites”. Apesar da sua formação nada ter a ver com cozinha e com fotografia foi entre os tachos e a máquina fotográfica que encontrou o lugar onde se sente bem! Costuma dizer que tem duas máximas na vida que aplica a tudo: “O não está sempre garantido!” e “O único lugar onde sucesso vem antes de trabalho é no dicionário!”.

“Healthy Bites - Edição Marmitas” chega aos escaparates a 8 de setembro de 2020 com o preço de 17,70 euros.