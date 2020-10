“Cada mês terá um workshop com um um tema diferente”, refere Vanessa que destaca em cada uma das atividades os pontos principais: “Na sessão sobre o outono vamos preparar uma refeição completa com os alimentos da estação. Já em novembro, o workshop de bolachas e biscoitos, propõe sugestões doces e salgadas, ideais para preparar e ter em casa, no trabalho e na escola. Por sua vez, com o aproximar do Natal, apresentarei comida festiva, familiar e de conforto”.

O valor unitário de cada workshop é de 20 euros, embora exista “uma oferta especial para quem fizer mais do que um workshop. Dois workshops têm o valor de 35 euros e, quem acompanhar os três, pagará 45 euros”, adianta a mentora do Green Smiles.

“Os workshops vão decorrer online e os participantes vão receber, posteriormente, a gravação para visualizarem quando e quantas vezes quiserem. Isto, para além do menu completo das receitas com indicações passo a passo”, acrescenta Vanessa. Isto, em ações cuja inscrição se faz para o e-mail hello@greensmiles.pt

Ainda sobre o workshop “Receitas de outono” (24 de outubro, das 10h30 às 13h30), diz-nos Vanessa Andrade: “nesta estação começamos o recolhimento, em que a manta e os pratos de conforto são chamados a cena. A alimentação tem um papel fundamental na nossa adaptação ao meio ambiente, por isso vamos tirar partido disto. Começamos pela sopa, passamos ao prato principal e finalizamos com uma sobremesa, da abóbora, à cenoura, ao arroz integral, à romã, passando pelo feijão”.

Já a 21 de novembro (10h30 às 12h30), sobre a ação em torno das “Bolachas e Biscoitos”, conta-nos Vanessa: “um snack ou lanche salgado ou doce envolve, muitas vezes, uma bolacha - ou será um biscoito? Neste workshop vamos preparar oito deliciosas receitas (cinco doces e três salgadas”. Propostas bem simples e que podem ser adaptadas, posteriormente, aos seus sabores favoritos. Também vamos descobrir qual a diferença entre bolachas e biscoitos”.

créditos: Green Smiles

Finalmente, a 12 de novembro (10h30 às 13h30), os “Sabores de Natal” chegam à mesa dos workshops com assinatura da Green Smiles. “Aliar tradição, nutrição e sabor é um desafio interessante e delicioso. Optar por uma Consoada mais equilibrada não implica deixar de parte o prazer de uma refeição partilhada e saboreada em família. Neste workshop vamos explorar isto mesmo, tradição com um twist consciente”, sublinha Vanessa Andrade, acrescentando que “vamos confecionar uma refeição ideal para a Consoada com várias receitas de festa, desde uma Sopa rica de cogumelos a um Rolo de tofu com cogumelos e abóbora acompanhado de Arroz de pinhões e de um Gratinado de Couve-flor com molho branco. E as sobremesas serão as rainhas, em versões conscientemente saborosas”.