Cheesecake de lima com base de alperce e gengibre

Preparação

Prepare a base: triture as amêndoas grosseiramente. Acrescente os alperces e o gengibre e volte a triturar. Derreta um pouco de óleo de coco ou manteiga e pincele a base de uma forma redonda de aro removível. Deite a mistura na forma e com a ajuda dos dedos forre a base uniformemente. Pressione a massa contra a forma. Coloque a forma com a massa no congelador pelo menos 20 minutos.

Entretanto, faça o recheio: triture o sumo de lima com a hortelã, as raspas de lima, o açúcar, o leite de coco ou o tofu até ficar uma mousse cremosa. Reserve. Leve a ferver a água. Acrescente a alga ágar-ágar e mexa bem com uma vareta até a alga se dissolver. Deixe ferver durante quatro minutos em lume médio, tendo em atenção que convém mexer o preparado com a vareta de vez em quando. Retire do lume e misture o preparado com a mousse reservada.

Envolva tudo. Prove e se necessário adicione mais açúcar ou sumo de lima. Retire a base da tarte do congelador e deite o recheio por cima. Leve ao frigorífico até o recheio estar solidificado.

Na hora de servir, pode polvilhar com hortelã e raspas de lima.