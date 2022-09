Caldeirada de cogumelos

Preparação

Cortar os cogumelos em pedaços; cortar a batata em fatias finas, o pimento em tirinhas e a cebola em rodelas; picar o alho e o tomate (sem pele).

Numa caçarola com um fio de azeite, refogar a cebola e o alho com o louro; juntar o tomate e mexer até ficar macio.

Adicionar a batata, dois raminhos de coentros, o pimento, a água a ferver e o vinho; temperar com o pimentão-doce, o açafrão, pimenta e sal; tapar e deixar cozinhar por cerca de 15 a 20 minutos. A meio do tempo, juntar os cogumelos e a alga em tirinhas (demolhar por três minutos).

No final, juntar as folhas de espinafre e os restantes coentros picados e regar com um fio de azeite. Servir bem quente.