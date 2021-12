Bolo mármore de matcha, chocolate e baunilha

Preparação

Pré-aqueça o forno a 180 ºC.

Peneire a farinha com o fermento e reserve. Unte uma forma grande de buraco (25 cm) com manteiga e polvilhe-a com farinha, ou pulverize-a com spray desmoldante.

Numa tacinha, dissolva o chá matcha com um pouco água quente, o suficiente para formar uma pasta. Noutra taça misture o cacau com um pouco de água quente, o suficiente para formar uma pasta. Reserve.

Bata a manteiga com o açúcar e a baunilha até obter um creme fofo, cerca de dez minutos.

Adicione um ovo de cada vez e bata bem entre cada adição. Junte o crème fraîche e bata até ficar homogéneo. Junte a farinha previamente peneirada, em três vezes, batendo na velocidade mais baixa até ficar homogéneo.

Tire metade da massa para uma taça e junte a mistura de cacau, mexendo até ficar com a cor homogénea. Tire outra metade da massa para uma taça e junte a mistura de chá matcha, mexendo até ficar com a cor homogénea. A massa restante será a de baunilha.

Deite alternadamente as três massas de cor diferente na forma. Bata a forma na bancada para retirar bolhas de ar e coloque no forno cerca de 45 minutos. Teste com o palito.

Deixe arrefecer dez minutos e desenforme. Polvilhe com chá matcha ou cacau em pó.