Bolo de laranja molhadinho

Preparação

Bater as gemas com o açúcar até fazer bolinhas. Juntar a farinha, o fermento, a raspa da laranja e o sumo. Por fim, juntar as claras em castelo.

Numa forma de buraco, deitar a massa, levar ao forno pré-aquecido a 160 ºC. Verificar a cozedura com a técnica do palito (espetar um palito no bolo. Se o palito trouxer agarrada alguma massa crua, das mais tempo de cozedura ao bolo).

Depois de o bolo estar cozido, deita-se num ´tachinho` o sumo de uma laranja, com três colheres de sopa de açúcar e leva-se ao lume até desaparecer por completo o açúcar. Pode, opcionalmente, juntar sementes de papoila.

Desenforma-se o bolo e rega-se com a calda. Ao servir, acompanhar cada fatia com uma rodela de laranja.