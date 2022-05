Bolo de banana e frutos secos

Preparação

Pré-aquecer o forno a 180 °C. Descascar as bananas e, numa tigela, desfazê-las com um garfo. Acrescentar o óleo e o açúcar e misturar bem. Noutra tigela, misturar a farinha, o fermento, a canela e as nozes picadas em pedaços pequenos.

Envolver todos os ingredientes, sem bater demasiado, ou o bolo ficará denso e pesado. Deitar a massa numa forma untada com margarina vegetal e polvilhada com farinha.

Levar ao forno durante 30 a 40 minutos (verificar a cozedura, espetando um palito no centro do bolo, que deverá sair seco).