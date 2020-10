Bolachas de banana deliciosas e saudáveis com apenas 2 ingredientes

Preparação

Pré-aqueça o forno a 180 ºC.

Coloque os flocos de aveia num liquidificador e pique bem, até a aveia ficar com a consistência de uma farinha. Coloque numa taça e acrescente a banana esmagada - até obter uma massa homogénea e macia. Depois, se quiser, adicione um, ou mais, dos ingredientes extra a seu gosto.

Nós usamos muitas vezes pepitas de chocolate e amêndoas picadas (e fica uma delícia!). Com a ajuda de uma colher de sopa, coloque a massa num tabuleiro de ir ao forno, forrado com papel vegetal. Esmague ligeiramente com uma espátula de borracha.

Deixe no forno durante nove a doze minutos ou até as bolachas ficarem prontas. Retire-as do forno e deixe arrefecer. Estas bolachas duram vários dias se forem guardadas num recipiente bem fechado.