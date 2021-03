Almofadinhas de carne

Preparação

Para massa: coloque num robô de cozinha todos os ingredientes e misture muito bem. Forme uma bola, envolva em película aderente e reserve no frio.

Enquanto isso, prepare o recheio: numa frigideira, verta um fio de azeite e leve a refogar a cebola e os alhos picados, até a cebola amolecer. Reserve. De seguida, numa tigela, misture as sobras de carne estufada e a mistura da cebola estufada. Envolva muito bem e reserve.

Estenda a massa numa superfície lisa com a ajuda do rolo de cozinha, divida a massa em pequenos retângulos, aproximadamente com 10 a 12 cm.

Pré-aqueça o forno a 180 ºC.

Com a ajuda de uma colher de sobremesa, coloque o recheio no centro de cada retângulo, dobre e feche unindo bem as bordas. Com um garfo faça pressão em todas as bordas do retângulo.

Coloque as almofadinhas num tabuleiro de ir ao forno, previamente forrado com papel vegetal.

Pincele com ovo batido e leve ao forno de 15 a 20 minutos, até ficarem douradas.