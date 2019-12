A Pavlova mais bonita para o seu Natal

Preparação

Comece por ligar o forno nos 150 ºC.

Desenhe um círculo com cerca de 20 cm de diâmetro numa folha de papel vegetal, dê-lhe a volta e coloque-o sobre um tabuleiro plano; Polvilhe com um pouco de maizena e reserve. Este círculo servirá de guia para conseguirmos uma pavlova mais redondinha.

Certifique-se que o recipiente/taça da batedeira não tem restos de gordura, passando um papel de cozinha embebido em vinagre. Deixe secar.

Coloque as claras, que deverão estar à temperatura ambiente, na taça da batedeira e comece a bater.

Assim que as claras começarem a ficar esbranquiçadas e com algum volume, adicione, gradualmente e sem parar de bater, o açúcar.

Deixe bater até obter um merengue branco, liso e brilhante.

créditos: Faz & Come

Verifique o ponto do merengue, esfregando um pouco deste entre as pontas dos dedos, sendo que não se deverão notar os grãos de açúcar.

Adicione a maizena e o vinagre e envolva, com a ajuda de uma espátula de silicone, durante alguns segundos, de baixo para cima, sem mexer demasiado.

Coloque o merengue dentro de um saco pasteleiro com uma boquilha frisada e disponha rosetas dentro do círculo desenhado no papel vegetal, dando a forma de coroa. Em alternativa, pode simplesmente dispor o merengue no papel e alisar ligeiramente.

Leve ao forno e reduza a temperatura para os 100ºC. Deixe assar por 1 hora e meia. Passado este tempo, desligue o forno e deixe a pavlova arrefecer completamente no interior do forno.

Para a cobertura, bata as natas que deverão estar bem frias, até ficarem em ponto de chantilly. Cubra a pavlova utilizando um saco pasteleiro ou uma espátula, e decore com os frutos vermelhos.

Termine com um pouco de açúcar em pó.