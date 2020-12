As bolachas de Natal mais mimosas e deliciosas

Preparação

Comece por pré-aquecer o forno nos 175 ºC.

Forre dois tabuleiros com papel vegetal. Reserve.

Coloque todos os ingredientes no processador de alimentos ou numa taça e misture até obter uma massa homogénea. Adicione mais uma colher de sopa de leite, se necessário.

Coloque a massa entre duas folhas de papel vegetal e estenda, com o rolo da massa, até ficar com cerca de 3 mm de espessura.

Utilizando os cortadores para bolachas, corte as suas bolachas de Natal e transfira-as com cuidado para o tabuleiro forrado com papel vegetal. Repita o processo até acabar a massa.

Leve ao forno durante cerca de 12 minutos, ou até ficarem douradas.

Assim que estiverem prontas, retire as bolachas para uma rede ou grelha e deixe arrefecer completamente.

Polvilhe com açúcar em pó e guarde estas deliciosas bolachinhas em latas ou em frascos com fecho hermético, coloque um lacinho e ofereça àqueles de quem mais gosta.