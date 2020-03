Who runs the World? Girls! diz-nos o Hard Rock Cafe ® Lisboa. E assim se comemora a Semana Internacional da Mulher, com um menu especial de edição limitada com inspiração feminina. Mas a comemoração não fica por aqui. Há também uma t-shirt exclusiva “Who Runs the World”.

Este menu exclusivo inclui pratos como a entrada "roasted corn and tomato flatbread", um pão crocante com milho assado, tomate doce, queijo de cabra e pesto de sementes de abóbora, a salada "super she cobb salad" ou o "bbq pineapple steak burger", um hambúrguer grelhado com uma camada de salada Bangkok, queijo Monterey Jack, abacaxi grelhado com molho barbecue e coberto com cebolas crocantes.

A acompanhar este menu, estão também à disposição os “Sips for She”, onde se pode optar entre a "sparling blackberry she sangria", uma sangria de vinho tinto, com sabores de amoras, sumo de arando e laranja, finalizada com espumante e o "espresso martini", com vodka Grey Goose, licor de café Kahlúa e café expresso.

O menu está disponível até ao próximo domingo, dia 8 de março.

Para todas (e todos) que queiram provar este menu podem fazer a reserva através deste link . Para comprar a t-shirt “Who Runs The World” podem visitar a Rock Shop® do Hard Rock Cafe® Lisboa ou a Rock Shop® online.

Se nunca experimentou visitar o espaço, esta pode ser uma boa oportunidade. Além da decoração, que nos remete para a típica "american way", o atendimento é em tudo diferenciado: desde os empregados que não têm vergonha de mostrar os seus dotes musicais, ao convite para todos cantarmos os parabéns à pessoa que está na mesa do lado. Aqui, a experiência é mesmo essa: fazer com que se sinta a pessoa mais especial do mundo.