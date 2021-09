O “Alqueva Sunset” vai juntar turistas, produtores e enólogos a bordo, num passeio ao pôr do sol naquele que é também uma das grandes atrações turísticas do Alentejo, o Alqueva. Momento para dar a provar os vinhos Herdade dos Medeiros, Quinta do Paral, Herdade da Calada, Adega Cooperativa de Redondo, Adega Cooperativa da Vidigueira, Cuba e Alvito e Adega do Montado.

A festa, a partir das 18h00 de sábado, 2 de outubro, contará com a mesa entregue à cozinha japonesa, com a assinatura do chefe Kenzo. A acompanhar, o som do DJ Bruno Silva, promete animação até as 21h00, momento do regresso da embarcação à Amieira Marina.

Sendo um evento limitado à capacidade do barco, todos os que pretendam embarcar para o passeio no maior lago artificial da Europa deverão contactar a Comissão Vitivinícola Regional Alentejana, organizadora da iniciativa, e garantir a inscrição, sendo que aos primeiros 50 inscritos é ainda oferecida a deslocação a partir de Évora (Avenida Doutor Francisco Barahona, junto ao Hotel D. Fernando) até à Amieira Marina.

O bilhete para o “Alqueva Sunset” orça os 30 euros por participante (inclui a viagem de barco, as provas de vinho e o sushi servidos durante a festa).

Inscrições através do e-mail helena.direitinho@vinhosdoalentejo.pt ou telefone 266 746 498.