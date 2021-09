O novo paraíso para os apreciadores de queijo tem mais de 60 variedades nacionais e estrangeiras

A Queijaria do Monte nasceu pela mão de dois casais amigos, Ana e Duarte, Diana e Tiago, que partilham de uma vontade comum: a de comer bem. Situada na Avenida de Sabóia 487, a Queijaria do Monte apresenta mais de 60 variedades de queijos de vários tipos de leite (vaca, cabra, ovelha, búfala) e conta com algumas estrelas, como o queijo Gouda com mil dias de cura, o Parmigiano Reggiano de 30 meses, o queijo de São Jorge de 24 meses ou ainda o Comté de 30 meses. Para além destes, a Queijaria oferece ainda uma seleção de queijos de cabra das mais diferentes formas, tamanhos e texturas.

A Queijaria recebe todas as semanas queijos de produtores artesanais e cria as suas próprias combinações, como por exemplo queijo Brie de Meaux com trufa fresca da Toscana.

Diana de Mello, uma das sócias-fundadoras e Store Manager, afirma que “o nosso objetivo com a Queijaria do Monte é oferecer um espaço de prova com o que de melhor se faz a nível nacional e internacionalmente neste mundo tão delicioso que é o do queijo. Para além da rica variedade de queijos, também temos uma seleção de produtos complementares que acompanham as tábuas de queijo, como crackers, vinhos, presuntos, foie gras e confits, mostardas e vinagres”.

Queijaria do Monte

Na Queijaria do Monte são preparadas tábuas de queijo de acordo com o gosto do cliente com queijos cortados à mão no momento, que podem ser degustadas no local ou através do serviço de take away.

Queijaria do Monte Avenida de Sabóia, 487, Loja G, Monte Estoril Horário: segunda a sábado, das 10h30 às 20h00 e domingos das 10h30 às 18h00 Contacto: tel. 210 142 964

“Estamos a desenvolver um conjunto de parcerias com outras marcas que queremos ter na loja, capacitando assim o espaço de uma oferta variada e harmoniosa com os queijos que temos. Para além disso vamos ter algumas surpresas nos próximos meses, mas por agora vamos deixar-vos com vontade de provar mais um queijo até podermos revelar”, comenta Duarte Conceição, também fundador.