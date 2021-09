Ao longo dos dois dias da prova que decorreu em França, a 7 e 8 de setembro, especialistas internacionais provaram 182 tranquilos e espumantes moscatel provenientes de 19 países tendo, no final, atribuído 60 medalhas (35 medalhas de ouro e 25 de prata).

De sublinhar que na tabela dos dez melhores moscatéis do mundo, há quatro referências nacionais: Moscatel do Douro DOC Adega de Favaios 2000 (segunda posição); Moscatel de Setúbal DOC Superior Bacalhoa dez anos 2004 (terceira posição); Moscatel de Setúbal DOC Adega de Palmela dez anos (quarta posição); Moscatel Roxo de Setúbal DOC Venâncio da Costa Lima Reserva da Família 2017 (quinta posição).

Em primeiro lugar na referida lista, encontra-se um moscatel francês, o Muscat de Beaumes de Venise Vintage 1986. Ainda nas dez primeiras posições, foram distinguidos moscatéis de Espanha, da Austrália, do Canadá e do Brasil.

A juntar à lista dos dez melhores moscatéis mundiais, o concurso atribuiu medalhas de ouro e de prata, cabendo 11 distinções a Portugal, nomeadamente seis ouros e cinco pratas.

A competição apresentaram-se néctares provenientes de países como a Áustria, Bulgária, Chile, Croácia, Chipre, Grécia, Moldávia, Roménia, África do Sul, entre outros.

“A lista de prémios de 2021 de Muscats du Monde é uma oportunidade para descobrir a incomparável paleta de aromas que os vinhos moscatéis podem oferecer”, sublinha a organização do concurso, o Forum OEnologie. Prova que decorreu de “acordo com as normas internacionais, regulamentos da competição de vinhos e em estrita conformidade com os requisitos de garantia de qualidade”.

Recorde-se que na 20.ª edição do concurso, em 2020, Portugal foi distinguido com o primeiro lugar na tabela representado no Moscatel Roxo de Setúbal DOC - Reserva Família 2016, produzido pela casa Venâncio da Costa Lima. Na mesma lista figuraram mais três moscatéis portugueses, com a casa Venâncio da Costa Lima, a bisar com o Moscatel de Setúbal DOC, Reserva da Família, cinco anos; o Moscatel de Setúbal DOC, dez anos, 2006, produzido pela Adega de Palmela e o Moscatel Roxo de Setúbal DOC, superior 2010, saído da Casa Ermelinda Freitas.