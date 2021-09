Entre os 39 hotéis galardoados nos prémios "National Geographic Traveller Hotel Awards 2021", sob a égide da publicação internacional, o Ventozelo Hotel & Quinta foi a única unidade portuguesa a ser premiada pelo trabalho desenvolvido em 2020.

“Muito mais do que um simples lugar para ficar, os hotéis podem fazer ou estragar uma experiência de viagem. E agora que tentamos começar a explorar o mundo novamente, o sítio onde escolhemos ficar alojados importa mais do que nunca. Os nossos prémios destacam as propriedades, tanto as novas como as que foram alvo de renovações, que se evidenciaram das restantes no último ano - seja por uma renovação empolgante, por ações ecológicas de relevo, projetos de arquitetura espetaculares ou experiências gastronómicas inesquecíveis que permanecem por muito tempo na memória após a visita”, explica a National Geographic Traveller no artigo onde foram anunciados os vencedores e finalistas em cada uma das 13 categorias galardoadas.

Ventozelo Hotel & Quinta foi um dos finalistas na categoria “Gourmet Getaway: Best Gourmet hotel”, ficando no top três dos melhores hotéis do mundo para experiências gastronómicas.

Nas palavras dos júris da National Geographic Traveller, todo “o Douro é decantado nesta quinta”, onde para “além das paisagens deslumbrantes, se destaca o restaurante farm-to-fork cujos menus e pratos servidos são ditados pelas mudanças das estações do ano e pela natureza”.

Em pleno coração do Alto Douro Vinhateiro, no concelho de São João da Pesqueira, a Quinta de Ventozelo é uma das maiores e mais antigas do Douro, com uma área de 400 hectares, 200 dos quais de vinha. Com mais de 500 anos de história, Ventozelo alargou a sua principal atividade - ligada à produção agrícola e vinícola - ao enoturismo e à hotelaria. Com 29 quartos, restaurante, provas de vinhos, centro interpretativo, percursos pedestres, atividades de turismo de natureza e cinegéticas, Ventozelo Hotel & Quinta oferece um conjunto de experiências fortemente ligadas à ruralidade, nomeadamente à vinha e ao vinho, à gastronomia, à paisagem, à história e aos saberes do Douro.

Ventozelo Hotel & Quinta créditos: Luis Ferraz

Aberto a hóspedes e ao público em geral, o restaurante Cantina de Ventozelo, que ocupa precisamente o local onde antigamente eram servidas as refeições dos trabalhadores, é outra das atrações do lugar que convida a explorar a cozinha regional do Douro e Trás-os-Montes. Com consultadoria do chefe Miguel Castro e Silva, a cozinha privilegia os produtos cultivados e produzidos na horta biológica de Ventozelo, alguma caça e apostando numa oferta “quilómetro zero”. Isto significa trabalhar com fornecedores de proximidade e dar preferência a produtos regionais DOP (como é o caso da Carne Maronesa), e muitas vezes numa base de troca direta de excedentes entre vizinhos.

Nas palavras de Miguel Castro e Silva: “o receituário baseia-se numa recolha apurada de pratos da zona de influência hidrográfica do Douro, que vai de Trás-os Montes até parte da Beira Alta. Sem desrespeitar a receita original há alguma adaptação aos tempos de hoje, nomeadamente em algumas técnicas, mas a base é sempre recuperar o que foram as práticas do passado e poder contar uma história”.