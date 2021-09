Em outubro regressa o Arrebita Idanha Bio, o festival de gastronomia mais verde do país

Num fim de semana que convida a umas miniférias, aproveitando a proximidade do feriado de 5 de outubro, serão mais de 30 os chefes de cozinha que irão cozinhar num amplo recinto natural ao ar livre. “O Arrebita Idanha Bio pretende afirmar-se como um evento de culto no país depois de, em 2020, ter sido distinguido com o Grande Prémio da Academia Portuguesa de Gastronomia”, indica a entidade organizadora a Amuse Bouche, em parceria com o município de Idanha-a-Nova.

À semelhança do que tem acontecido em todos os eventos Arrebita Portugal, estarão presentes alguns dos mais consagrados protagonistas da gastronomia nacional, mas também talentos emergentes e locais. O cartaz ainda não está totalmente fechado, mas conta já com nomes como Ricardo Costa (The Yeatman, V. N. Gaia, 2 estrelas Michelin), Vincent Farges (Epur, Lisboa, a estrela Michelin), Pedro Lemos (Pedro Lemos, Porto, 1 estrela Michelin), Pedro Almeida (Midori, Sintra, 1 estrela Michelin), Angélica Salvador (InDiferente, Porto) e Tiago Bonito (Largo do Paço, Amarante, 1 estrela Michelin).

créditos: Gonçalo Villaverde

Diogo Amorim (Gleba, Lisboa), Pedro Braga (Mito, Porto), Marcella Ghirelli (Comida Independente, Lisboa), Francesco Ogliari e Marisa Tiago (Tua Madre, Évora), Natalie Castro e Joana Costa (Isco, Lisboa), Maria de Sousa (Casa da Velha Fonte na Casa da Amoreira, Idanha-a-Velha), Luís Gaspar (Sala de Corte, Lisboa), Hugo Brito (Boi-Cavalo, Lisboa) e Joaquim Saragga Leal (Taberna Sal Grosso, Lisboa) são outros dos nomes que também marcarão presença.

créditos: Gonçalo Villaverde

No dia 2 de outubro, sábado, é nas ruas e ruínas de Idanha-a-Velha, uma das 12 Aldeias Históricas de Portugal, que decorre toda a ação, incluindo um inédito Mercado de Produtores. No dia seguinte é a vez de Penha Garcia deslumbrar os visitantes com os seus milenares moinhos de rodízio, onde os chefs irão cozinhar pratos inspirados nas tradições da região.

Com entrada gratuita e pratos com preço fixo de 6 euros, o festival decorre entre as 12h00 e as 21h00 no sábado (Idanha-a-Velha) e entre as 12h00 e as 18h00 no domingo (Penha Garcia).